Έπαινοι από τον Ρούμπιο στη Συρία για την πορεία της, παρά τα εμπόδια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επαίνεσε σήμερα την «πορεία» της Συρίας, παρά τις «δύσκολες μέρες».

«Υπήρξαν δύσκολες μέρες, (...) πολύ ανησυχητικές μέρες, αλλά εκτιμούμε την πορεία και πρέπει να τη διατηρήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στην Μπρατισλάβα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ της κουρδικής μειονότητας και των συριακών αρχών πρέπει τώρα να εφαρμοστεί.

«Δεν θα είναι εύκολο και υπάρχουν και άλλες παρόμοιες συμφωνίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με τους Δρούζους, τους Βεδουίνους, τους Αλαουίτες, με όλα τα συστατικά της πολύ διαφορετικής συριακής κοινωνίας», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε στην Μπρατισλάβα για λίγες ώρες, όπου συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Υπενθυμίζεται ότι, στα τέλη Ιανουαρίου, η Δαμασκός και Κούρδοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι, έπειτα από μήνες αδιεξόδου και μαχών, κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την ενσωμάτωση στο συριακό κράτος των δυνάμεων και της διοίκησης της αυτόνομης κουρδικής ζώνης, που ιδρύθηκε στα βορειοανατολικά της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου (2011-2024).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει τις κουρδικές δυνάμεις στον αγώνα τους κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) από το 2014.

Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024 και την άνοδο στην εξουσία του ισλαμιστή Αχμέντ αλ-Σαράα, υποστήριξαν τον νέο πρόεδρο.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα, όσο δύσκολο κι αν ήταν, είναι πολύ προτιμότερο από μια Συρία που θα είχε διαλυθεί σε οκτώ κομμάτια, με κάθε είδους μάχες και μαζικές μεταναστεύσεις. Επομένως, είμαστε πολύ θετικοί», πρόσθεσε σήμερα ο Ρούμπιο.