Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Τραμπ και Μακρόν - Η αμφιλεγόμενη χειραψία τους στη σύνοδο της Αιγύπτου (vid)

Έντονος φαίνεται να ήταν ο διάλογος ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη νέα «αμφιλεγόμενη» χειραψία τους στη σύνοδο της Αιγύπτου.

Όπως σχολιάζει η Daily Mail, οι άβολες χειραψίες τους έχουν γίνει viral τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο του 2017, όταν οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μια χειραψία που διήρκεσε 29 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Γάλλο ομόλογό του με μια έντονη χειραψία, ενώ και οι δύο τοποθέτησαν φιλικά το άλλο τους χέρι στον βραχίονα του συνομιλητή, μπροστά σε ένα πυκνό πλήθος φωτορεπόρτερ.

Η χειραψία σύντομα μετατράπηκε σε κάτι που θύμιζε μπρα ντε φερ, καθώς οι δύο πρόεδροι αντάλλασσαν έντονες κουβέντες, ταυτόχρονα με ταλαντεύσεις των χεριών τους δεξιά και αριστερά.

Ο Μακρόν τελικά κατάφερε να απελευθερωθεί από το σφιχτό κράτημα του Τραμπ.

Body language. Power is drawing Macron in. Trump = 1 Macron = 0. Now watch this other guy. He’s not buying it and pisses Trump off. Watch to the end.

Other guy = 1 Trump = 0 pic.twitter.com/f056PldFZq — DankFam (@The_DankFam) October 13, 2025

Επιστρατεύοντας την ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η βρετανική εφημερίδα κατέγραψε τον διάλογο που εκτυλίχθηκε.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος στρέφοντας το πρόσωπό του από την κάμερα μουρμούρισε μια απάντηση που δεν ακούγεται.

«Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο Τραμπ με τον Μακρόν να απαντά γρήγορα: «Φυσικά».

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο να στρέφει το βλέμμα του προς τα κάτω και μακριά από τις κάμερες.

«Κάνω ειρήνη» είναι η επόμενη ατάκα του Τραμπ που «διάβασε» η ειδικός με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει: «Έλα τώρα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος τον αγνοεί και σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας τις κάμερες με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά «κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό». Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να του λέει «θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο».