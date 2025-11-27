WSJ, Reuters

Μια διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Ουίτκοφ και του κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, έφερε ξανά στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία.
Όπως σχολιάζει η WSJ, σε όλο τον κόσμο, διπλωμάτες και ερασιτέχνες ντετέκτιβ έψαχναν για τα συνήθη ερωτήματα μέσων και κινήτρων. Ποιος έχει τη δυνατότητα να υποκλέψει μια συνομιλία σε κινητό τηλέφωνο μεταξύ κορυφαίων Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων; Και ποιος θα επωφελούνταν περισσότερο από τη διαρροή της συνομιλίας;
Ήταν κάποια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, ελπίζοντας να σαμποτάρει ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν ευνοϊκό για τη Ρωσία; Αυτή είναι η θεωρία που πρότειναν γρήγορα κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι την Τετάρτη.
Ή ήταν οι ίδιοι οι Ρώσοι — κάποιος εντός της κυβέρνησης που επωφελείται από τον πόλεμο και θέλει να συνεχιστεί; Αυτή είναι η θεωρία που διατύπωσαν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Κάποιοι υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να ήταν ένα ρωσικό παιχνίδι εξουσίας για να δείξουν ότι ο Γουίτκοφ ήταν «στην τσέπη τους».
Ή μήπως ήταν κάποιος άλλος, όπως ένα ανεξάρτητο μέλος μιας αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας που επίσης θα μπορούσε να ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει την Ουκρανία να υπογράψει μια συμφωνία ευνοϊκή για τη Ρωσία;
«Όλοι προσπαθούν να το καταλάβουν», δήλωσε η Έμιλι Φέρις, ειδικός για τη Ρωσία στο Royal United Services Institute, ένα think tank στο Λονδίνο.
Η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας μεταξύ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη από το Bloomberg News.
Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνομιλία διέρρευσε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών, και ότι ο στόχος δεν ήταν ο Ουίτκοφ αλλά ο Ουσάκοφ, ο οποίος επίσης ηχογραφήθηκε σε μια δεύτερη συνομιλία με άλλο απεσταλμένο του Κρεμλίνου, τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.
Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο είχαν την τεχνολογία να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες του Ουσάκοφ, καθώς ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου χρησιμοποιούσε ανοικτή γραμμή κινητού.
Reuters: Τι συζήτησαν Γουίτκοφ και Ουσάκοφ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα για το τηλεφώνημα που φέρεται να έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου, ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ σχετικά με το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα εκείνη την εβδομάδα.
Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανορωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.
Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ σχετικά τη συνομιλία. Δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια του απομαγνητοφωνημένου αποσπάσματος, και επαίνεσε τον Γουίτκοφ για τις συζητήσεις του με Ρώσους αξιωματούχους.
«Είναι κάτι συνηθισμένο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη για τις διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι πιθανότατα κάνει παρόμοια σχόλια με τους Ουκρανούς. «Αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής».
Ο επίμαχος διάλογος
- Στιβ Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.
- Γιούρι Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;
- ΣΓ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;
- ΓΟ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.
- ΣΓ: Ευχαριστώ.
- ΓΟ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
- ΣΓ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.
- ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.
- ΣΓ: Ναι.
- ΓΟ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.
- ΣΓ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.
- ΓΟ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)
- ΣΓ: Τι;
- ΓΟ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.
- ΣΓ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;
- ΓΟ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;
- ΣΓ: Ναι, το πιστεύω.
- ΓΟ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;
- ΣΓ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.
- ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.
- ΣΓ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.
- ΓΟ: Ναι, παρακαλώ.
- ΣΓ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε - το υποστηρίξατε - ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Γιατί — άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…
- ΓΟ: Εντάξει, εντάξει φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.
- ΣΓ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.
- ΓΟ: Εντάξει, εντάξει.
- ΣΓ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…
- ΓΟ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;
- ΣΓ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις - ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.
- ΓΟ: Ναι, ναι.
- ΣΓ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.
- ΓΟ: Καταλαβαίνω…
- ΣΓ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.
- ΓΟ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.
- ΣΓ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.
- ΓΟ: Το ξέρω. (γελάει)
- ΣΓ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.
- ΓΟ: Πριν, πριν -ναι;
- ΣΓ: Σωστά.
- ΓΟ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;
- ΣΓ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.
- ΓΟ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
- ΣΓ: Αντίο.
- ΓΟ: Αντίο.