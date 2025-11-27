WSJ, Reuters

Μια διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Ουίτκοφ και του κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, έφερε ξανά στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Όπως σχολιάζει η WSJ, σε όλο τον κόσμο, διπλωμάτες και ερασιτέχνες ντετέκτιβ έψαχναν για τα συνήθη ερωτήματα μέσων και κινήτρων. Ποιος έχει τη δυνατότητα να υποκλέψει μια συνομιλία σε κινητό τηλέφωνο μεταξύ κορυφαίων Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων; Και ποιος θα επωφελούνταν περισσότερο από τη διαρροή της συνομιλίας;

Ήταν κάποια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, ελπίζοντας να σαμποτάρει ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν ευνοϊκό για τη Ρωσία; Αυτή είναι η θεωρία που πρότειναν γρήγορα κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Ή ήταν οι ίδιοι οι Ρώσοι — κάποιος εντός της κυβέρνησης που επωφελείται από τον πόλεμο και θέλει να συνεχιστεί; Αυτή είναι η θεωρία που διατύπωσαν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Κάποιοι υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να ήταν ένα ρωσικό παιχνίδι εξουσίας για να δείξουν ότι ο Γουίτκοφ ήταν «στην τσέπη τους».

Ή μήπως ήταν κάποιος άλλος, όπως ένα ανεξάρτητο μέλος μιας αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας που επίσης θα μπορούσε να ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να πιέσει την Ουκρανία να υπογράψει μια συμφωνία ευνοϊκή για τη Ρωσία;

«Όλοι προσπαθούν να το καταλάβουν», δήλωσε η Έμιλι Φέρις, ειδικός για τη Ρωσία στο Royal United Services Institute, ένα think tank στο Λονδίνο.

Η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας μεταξύ Γουίτκοφ και Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη από το Bloomberg News.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνομιλία διέρρευσε από ξένη υπηρεσία πληροφοριών, και ότι ο στόχος δεν ήταν ο Ουίτκοφ αλλά ο Ουσάκοφ, ο οποίος επίσης ηχογραφήθηκε σε μια δεύτερη συνομιλία με άλλο απεσταλμένο του Κρεμλίνου, τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο είχαν την τεχνολογία να παρακολουθήσουν τις συνομιλίες του Ουσάκοφ, καθώς ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου χρησιμοποιούσε ανοικτή γραμμή κινητού.

Reuters: Τι συζήτησαν Γουίτκοφ και Ουσάκοφ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα για το τηλεφώνημα που φέρεται να έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου, ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ σχετικά με το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα εκείνη την εβδομάδα.

Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανορωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ σχετικά τη συνομιλία. Δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια του απομαγνητοφωνημένου αποσπάσματος, και επαίνεσε τον Γουίτκοφ για τις συζητήσεις του με Ρώσους αξιωματούχους.

«Είναι κάτι συνηθισμένο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη για τις διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι πιθανότατα κάνει παρόμοια σχόλια με τους Ουκρανούς. «Αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής».

Ο επίμαχος διάλογος