Οργή Ουσάκοφ για τη διαρροή της συνομιλίας του με τον Γουίτκοφ: Κάποιος ακούει - Παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιούρι Ουσάκοφ, συμβούλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, έπειτα από τη διαρροή της συζήτησης που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχετικά με το πώς η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η διαρροή της τηλεφωνικής μου συνομιλίας με τον Γουίτκοφ σε αμερικανικά ΜΜΕ αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης για ειρήνη στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Ουσάκοφ, όπως αναφέρει το Reuters.

«Μιλάω πολύ με τον Γουίτκοφ, αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες», τόνισε.

Ενώ πρόσθεσε πως έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία για την άφιξη του Γουίτκοφ στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει από πού αντλούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τις τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας πως «κάποιος τις διαρρέει, κάποιος ακούει».

Ζαχάροβα: Η Ευρώπη προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι Ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Και υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από Ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Τι συζήτησαν Γουίτκοφ και Ουσάκοφ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα για το τηλεφώνημα που φέρεται να έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου, ο Γουίτκοφ φέρεται να συμβούλεψε τον Ουσάκοφ σχετικά με το πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει για το θέμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα εκείνη την εβδομάδα.

Η διαρροή της μυστικής τηλεφωνικής συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ΗΠΑ και Ρωσία συζητούσαν ήδη, παρασκηνιακά, τη χάραξη ενός αμερικανορωσικού «ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ σχετικά τη συνομιλία. Δεν αμφισβήτησε την ακρίβεια του απομαγνητοφωνημένου αποσπάσματος, και επαίνεσε τον Γουίτκοφ για τις συζητήσεις του με Ρώσους αξιωματούχους.

«Είναι κάτι συνηθισμένο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη για τις διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι πιθανότατα κάνει παρόμοια σχόλια με τους Ουκρανούς. «Αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής».

Ο επίμαχος διάλογος