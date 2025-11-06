Έντονες «αιχμές» της Κομισιόν κατά της Shein μετά τις καταγγελίες της Γαλλίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε την Πέμπτη ετοιμότητα για να αναλάβει δράση αναφορικά με τις καταγγελίες που έκανε η Γαλλία σχετικά με την online πλατφόρμα λιανεμπορίου, Shein, έπειτα και από το αίτημα του Παρισιού για κυρώσεις εις βάρος της εταιρείας

Υπενθυμίζεται πως η Γαλλία ξεκίνησε διαδικασία για διακοπή λειτουργίας της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων, αναφορικά με την πώληση κούκλων με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην πλατφόρμα της.

«Η Γαλλία ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις εντός των συνόρων της και αναμένει ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψαν ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ και η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Αν λε Ενάνφ σε επιστολή τους προς την αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπο της ΕΕ Χένα Βιρκούνεν.

Απαντώντας στα παραπάνω, εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως «οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές και είμαστε σε επαφή με τις γαλλικές αρχές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κινήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πρόσθεσε πως εάν μια πλατφόρμα επιτρέπει πορνογραφικό υλικό ή πώληση όπλων, τότε δεν τηρεί τους κανόνες της ΕΕ». Σημείωσε ακόμα πως η Κομισιόν δεν είναι ενήμερη για παρόμοιες ανησυχίες από άλλα μέλη της ΕΕ.

Συμπλήρωσε πως «δεν έχουμε πρόθεση να αναστείλουμε τη λειτουργία καμίας πλατφόρμας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».