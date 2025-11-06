Η Γαλλία ζητά από την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στην Shein

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρότ κάλεσε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στην Shein, κατηγορώντας την εταιρεία online λιανεμπορίου για το ότι παραβιάζει τους κανόνες της Ένωσης.

«Πιστεύω ότι η πλατφόρμα παραβιάζει σαφώς τους ευρωπαϊκούς κανόνες που υιοθετήσαμε το 2022 με πρωτοβουλία της Γαλλίας. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο» είπε ο Μπαρό ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Η κινεζική Shein άνοιξε την Τετάρτη το πρώτο της μόνιμο κατάστημα στο πολυκατάστημα BHV στο κέντρο του Παρισιού, αλλά ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεκούρ απείλησε με απαγόρευση της μάρκας σε ολόκληρη τη χώρα, αφού μια οργάνωση προστασίας των καταναλωτών εντόπισε παιδικές σεξουαλικές κούκλες που πωλούνταν στην αγορά της.

Η Shein δήλωσε ότι επέβαλε κυρώσεις στους πωλητές των κούκλων, εφάρμοσε παγκόσμια απαγόρευση των σεξουαλικών κούκλων στον ιστότοπό της και αποφάσισε ανεξάρτητα να αναστείλει προσωρινά την αγορά της στη Γαλλία για να «επανεξετάσει και να ενισχύσει» τον τρόπο λειτουργίας των τρίτων πωλητών στον ιστότοπο.

Η Shein κατατάσσεται ως «πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα» σύμφωνα με τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η Επιτροπή έχει την εξουσία να διερευνά τις πλατφόρμες για πιθανές παραβιάσεις του νόμου αυτού.