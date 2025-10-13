Ένταση στην Κνέσετ κατά την ομιλία Τραμπ: Αποβλήθηκαν δύο βουλευτές (pics&vids)

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ διακόπηκε για λίγο, όταν ένα μέλος της Κνεσέτ από την Αριστερά άρχισε να τον αποδοκιμάζει, προτού επέμβει η ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, οι βουλευτές Αϊμάν Οντέ και Όφερ Κασίφ αποβλήθηκαν από την Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, αφού διέκοψαν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Εκείνη τη στιγμή και άλλοι βουλευτές φώναζαν και αποκαλούσαν τον πρόεδρο «τρομοκράτη».

«Συγγνώμη γι’ αυτό, κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

«Ήταν πολύ αποτελεσματική επέμβαση», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τα μέλη της Κνεσέτ άρχισαν να φωνάζουν το όνομά του.

Protest erupts as Trump delivers his remarks.



A member of the Knesset yells at Trump. pic.twitter.com/ZKrMSztzjC — Ron Smith (@Ronxyz00) October 13, 2025

Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Κνεσέτ, όπου καταχειροκροτούμενος από όλους τους Ισραηλινούς βουλευτές που ήταν όρθιοι, ξεκίνησε την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

#BREAKING Knesset members Ayman Odeh and Ofer Cassif were removed from the Israeli parliament after interrupting US President Donald Trump's speech with a protest ⤵️ pic.twitter.com/phvPBDxW1Z — Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2025

«Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας Νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Τραμπ κατά το ξεκίνημα της ομιλίας του, ενώ πρόσθεσε πως «γενιές από τώρα θα θυμούνται αυτό ως τη στιγμή, ως το σημείο που όλα άρχισαν να αλλάζουν, και να αλλάζουν προς το καλύτερο».

Πηγή φωνογραφιών: AP Photo