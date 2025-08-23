Ένοπλη σύγκρουση στο Ιράν: Έξι ένοπλοι νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας

Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι ένοπλοι σε σύγκρουση το Σάββατο στο νοτιοανατολικό Ιράν, μία ημέρα αφότου πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλους αντάρτες στην περιοχή, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το νοτιοανατολικό Ιράν είναι θέατρο σποραδικών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες ομάδες, μεταξύ των οποίων σουνίτες μαχητές και αυτονομιστές που λένε ότι μάχονται για περισσότερα δικαιώματα και αυτονομία.

Η Τεχεράνη κατηγορεί μερικούς από αυτούς για δεσμούς με ξένες δυνάμεις και εμπλοκή σε διασυνοριακό λαθρεμπόριο και εξέγερση.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή στο νοτιοανατολικό Ιράν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο περιπολικών της αστυνομίας, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε Ιρανών αστυνομικών ανέλαβε η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.

Άγνωστοι δράστες έστησαν ενέδρα σε δύο περιπόλους της αστυνομίας κοντά στην πόλη Ιρανσάχρ, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, προκαλώντας τον θάνατο πέντε μελών των υπηρεσιών ασφαλείας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.