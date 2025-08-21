Ενισχύονται οι εμπορικές σχέσεις Ρωσίας - Ινδίας παρά τις απειλές Τραμπ

Η Ινδία και η Ρωσία συμφώνησαν να ενισχύσουν τους εμπορικούς δεσμούς τους την Πέμπτη, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους στη Μόσχα, χωρίς να δίνουν ενδείξεις ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου θα διαταράξουν τις σχέσεις τους, σημειώνει το Reuters.

Τα ινδικά προϊόντα υπόκεινται σε πρόσθετους δασμούς των ΗΠΑ που φτάνουν έως και το 50%, από τους υψηλότερους που επιβάλλει η Ουάσιγκτον, λόγω της αύξησης των αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Οι δυτικές χώρες που μποϊκοτάρουν το ρωσικό αργό πετρέλαιο ισχυρίζονται ότι οι αγορές της Ινδίας συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Νέο Δελχί υποστηρίζει ότι οι αγορές του είναι καθαρά εμπορικές συναλλαγές και κατηγορεί τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για διπλά πρότυπα, επισημαίνοντας ότι οι ίδιες συνεχίζουν να διατηρούν σημαντικές εμπορικές σχέσεις με τη Μόσχα.

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στη συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων, στην προμήθεια ρωσικού πετρελαίου στην ινδική αγορά. Και έχουμε αμοιβαίο συμφέρον στην υλοποίηση κοινών έργων για την εξόρυξη ενεργειακών πόρων, μεταξύ άλλων στη Ρωσική Ομοσπονδία - στην Άπω Ανατολή και στον Αρκτικό υφαλοκρηπίδα», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών Σουμπραχμάνιαμ Τζαϊσάνκαρ.

Ο Jaishankar δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν από τις πιο σταθερές μεταξύ των μεγάλων χωρών του κόσμου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναφερόμενος σε μια στενή φιλία που χρονολογείται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν το διμερές εμπόριο, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις εξαγωγές της Ινδίας προς τη Ρωσία, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

«Αυτό (η επέκταση του εμπορίου) απαιτεί την ταχεία αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών και των ρυθμιστικών εμποδίων», δήλωσε ο Jaishankar. «Η ενίσχυση των ινδικών εξαγωγών προς τη Ρωσία σε τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η γεωργία και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα συμβάλει σίγουρα στη διόρθωση της τρέχουσας ανισορροπίας».

Η Ρωσία κατάφερε να εκτρέψει τις εξαγωγές πετρελαίου, μια σημαντική πηγή κρατικών εσόδων, από την Ευρώπη κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία, μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση στη Μόσχα λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί δήλωσαν την Τετάρτη ότι η Ρωσία αναμένεται να συνεχίσει να προμηθεύει με πετρέλαιο την Ινδία παρά την πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ελπίζει ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες με την Ινδία και τις ΗΠΑ.