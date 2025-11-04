Deutsche Welle

Είναι μόλις 34 ετών, μουσουλμάνος και δηλώνει «δημοκράτης σοσιαλιστής». Ο Τραμπ τον αποκαλεί κομμουνιστή και απειλεί με κυρώσεις σε περίπτωση που ο Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, κάτοικος Αστόρια στο Κουίνς, έχει καταφέρει να κερδίσει τις συμπάθειες των συμπολιτών του, εστιάζοντας σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητά λογικά ενοίκια για όλους, δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές, σεβασμό για τους μετανάστες.

Σύμφωνα με την DW, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, πριν να ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του, ελάχιστοι είχαν ακούσει το όνομά του. Αλλά η προεκλογική του παρουσία άλλαξε τα δεδομένα, ξανάδωσε για πολλούς νόημα στην πολιτική, ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη φορά περίπου 740.000 Νεοϋορκέζοι, από τα περίπου 4 εκατομμύρια ψηφοφόρων, έκαναν χρήση του δικαιώματος της «πρόωρης ψήφου» (Early Voting), πέντε φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Την περασμένη Κυριακή πάνω από 90.000 εθελοντές βγήκαν στους δρόμους και χτύπησαν πάνω από 200.000 πόρτες για να διαφημίσουν το πρόγραμμά του. Ειδικά η νεολαία πρωτοστατεί στην εκστρατεία του. Έτσι κι αλλιώς για το 62% των ηλικίας κάτω των 30 ετών ερωτηθέντων Αμερικανών ο «σοσιαλισμός» είναι μια θετική έννοια.

Ο 34χρονος Ζόχραν #Μαμντάνι διεκδικεί τη δημαρχία στη #ΝέαΥόρκη για λογαριασμό των #Δημοκρατικών και όλα δείχνουν πως θα είναι κάτι παραπάνω από νικητής αυτών των εκλογών: Η πρόταση και η ελπίδα μιας Δημοκρατικής #Αριστεράς στις ΗΠΑ. pic.twitter.com/rYvgHqxQ2g — DW Greek (@dw_greek) November 4, 2025

Φόροι για τους πλούσιους

Σε μια περίοδο έντονης πόλωσης στις ΗΠΑ από τις πολιτικές του Τραμπ ο Μαμντάνι εκπέμπει ένα αισιόδοξο μήνυμα, μιλά για μια πόλη που θα δίνει σε όλους το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια και δηλώνει ανοιχτά ότι θέλει να χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες του φορολογώντας τον πλούτο. Κατάφερε μάλιστα να μιλήσει και σε τμήματα της μεσαίας τάξης που έδειχναν κατά καιρούς ευάλωτα στον πειρασμό της MAGA ατζέντας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ότι σε περίπτωση εκλογής του Μαμντάνι θα κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη. Μιλάμε για μια πόλη με 300.000 υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο εκείνου ολόκληρης της Γερμανίας.

Πάντως πολλοί είναι αυτοί που αμφιβάλλουν αν η πρότασή του για φορολόγηση των πλουσίων θα εγκριθεί από την κυβερνήτη και το επιτελείο της. Ωστόσο ο γεννημένος στην Ουγκάντα πολιτικός, που στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την χιπ-χοπ μουσική και έχει εργαστεί ως στεγαστικός σύμβουλος, προηγείται εδώ και εβδομάδες σταθερά στις δημοσκοπήσεις.