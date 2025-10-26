Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το Σάββατο βράδυ στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβάνια, κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου του homecoming.

Συνολικά επτά άτομα χτυπήθηκαν από πυρά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στο Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο του πανεπιστημίου, όπου πλήθη που συμμετείχαν στον εορτασμό του homecoming γιόρταζαν μετά τον απογευματινό αγώνα ποδοσφαίρου, δήλωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου νωρίς την Κυριακή.

«Αυτή η γιορτή διακόπηκε και καταστράφηκε από πυρά. Ήταν μια χαοτική σκηνή, και οι άνθρωποι έτρεξαν προς κάθε κατεύθυνση», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Επαρχίας Τσέστερ, Κρίστοφερ ντε Μπαρένα-Σαρόμπε.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την κατάσταση των έξι τραυματιών. Οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κοντινό Ντέλαγουερ, όπως ενημέρωσαν νωρίτερα το CNN οι αρχές.

Αρκετοί άλλοι έλαβαν ιατρική περίθαλψη επί τόπου αφού έπεσαν στο έδαφος και πατήθηκαν καθώς οι άνθρωποι έτρεχαν να προφυλαχθούν, δήλωσε ο ντε Μπαρένα-Σαρόμπε.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς, αλλά ο ντε Μπαρένα-Σαρόμπε ανέφερε ότι δεν φαίνεται να πρόκειται για περίπτωση «όπου κάποιος ήρθε με σκοπό να προκαλέσει μαζική ζημιά σε πανεπιστημιούπολη».

Ένα άτομο που έφερε όπλο έχει τεθεί υπό κράτηση, δήλωσε ο εισαγγελέας της επαρχίας, σημειώνοντας ότι οι ερευνητές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες.

«Δεν έχουμε πολλές απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπήρχαν πολλοί δράστες.

Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου ερευνούν την υπόθεση, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της επαρχίας σε ανακοίνωσή του, καλώντας όποιον έχει γνώση για το περιστατικό να επικοινωνήσει με το FBI.

Το Πανεπιστήμιο Λίνκολν βρίσκεται περίπου 55 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφειας. Η ιστοσελίδα του ιδρύματος αναφέρει ότι είναι «το πρώτο Ιστορικά Μαύρο Κολέγιο και Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες που χορηγεί πτυχία».

«Αυτό επρόκειτο να είναι μια χαρούμενη περίσταση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του πανεπιστημίου, Μαρκ Πάρτι, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι μια γιορτή για την παράδοση του πανεπιστημίου μετατράπηκε σε τραγωδία.