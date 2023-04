Ένας νεκρός από κατάρρευση πάρκινγκ στη Νέα Υόρκη

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Τρίτη όταν κατέρρευσε μεγάλο μέρος κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο νότιο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν οι αρχές της μητρόπολης.

«Υπήρχαν έξι εργαζόμενοι στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσής του. Οι τέσσερις από αυτούς εισήχθησαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και ένας άνθρωπος αρνήθηκε να δεχτεί περίθαλψη», είπε ο Τζον Εσπόζιτο, αξιωματικός της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Due to an emergency response to a structural collapse, please avoid the area of Ann Street, between Nassau Street & William Street in lower Manhattan. pic.twitter.com/V3KxNZGXbt