Ν. Υόρκη: Κατάρρευση κτιρίου στο Μανχάταν - Φόβοι για εγκλωβισμένους (vid)

Κατάρρευση γκαράζ στο κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς την Τρίτη, μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι δήλωσαν επίσης ότι άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί στην κατασκευή.

#BREAKING : New Video- Major collapse of parking garage in Lower Manhattan leaves multiple injured. #BreakingNews pic.twitter.com/U26dINhHJm

Ο δεύτερος όροφος του γκαράζ κατέρρευσε πάνω στον πρώτο, δήλωσαν αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το CBS News.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης.

Due to an emergency response to a structural collapse, please avoid the area of Ann Street, between Nassau Street & William Street in lower Manhattan. pic.twitter.com/V3KxNZGXbt