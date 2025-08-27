Τι κυοφορεί η ανατροπή στους εξοπλισμούς

Σήμερα το φθηνότερο κινητό που βρίσκει κάποιος πεταμένο διαθέτει μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ από ένα διαστημόπλοιο της δεκαετίας του ’90 και του 2000. Με ένα τέτοιο κινητό μπορεί κάποιος να κατευθύνει ένα αυτοκίνητο στην άλλη άκρη του κόσμου, να κατασκοπεύσει έναν δρόμο ή να παραβιάσει ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Ζούμε μια νέα εποχή. Δεν χρειάζεται να είσαι Αμερικανός ή Ρώσος για να έχεις στρατηγικά όπλα. Αρκεί να είσαι Ουκρανός με ένα συνεργείο μηχανουργών, Τούρκος με ένα Bayraktar, ή Ιρανός με μερικά φθηνά drones.

Η τεχνολογία έχει γίνει «δημοκρατική» – και αυτό αλλάζει τα πάντα.

Η Τουρκία έφτιαξε τα Bayraktar και τα πουλάει στη μισή υφήλιο. Η Ουκρανία βύθισε το Moskva με τον Neptune και τώρα παρουσιάζει τον Flamingo FP-5 με 3.000 χιλιόμετρα εμβέλεια. Το Ιράν έστειλε τα Shahed drones να χτυπούν διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία με κόστος μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια το κομμάτι. Η Βόρεια Κορέα απειλεί με ICBM που κάποτε μόνο οι υπερδυνάμεις διέθεταν.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι τα «μυστικά» δεν είναι μυστικά. Τα ηλεκτρονικά, τα GPS, τα CNC μηχανήματα είναι διαθέσιμα σε όποιον έχει λίγη φαντασία και αποφασιστικότητα. Το αποτέλεσμα; Ένας πύραυλος των 100.000 δολαρίων μπορεί να καταστρέψει υποδομές δισεκατομμυρίων. Αυτό λέγεται ασύμμετρη ισχύς.

Το πρόγραμμα Archytas είναι καλό για φωτογραφίες υπουργών δίπλα σε πρωτότυπα, αλλά χρειάζεται βιομηχανία, παραγωγή, εξαγωγές. Χρειάζεται βούληση. Πάνω από όλα όμως χρειάζεται ρεαλισμός. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό μέγεθος με ανάλογες δυνατότητες στις αμυντικές δαπάνες και τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να επιτύχει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μια εξωτερική αγορά, όπως η Τουρκία των μουσουλμανικών χωρών, για να επιτύχει οικονομίες κλίμακας.

Η μοναδική διέξοδος που απομένει είναι η συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών εξοπλισμών είτε με ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, είτε με ΣΔΙΤ είτε με τις όποιες κρατικές έχουν απομείνει παραγωγικές. Η διέξοδος είναι η συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ είτε σε προγράμματα συμμαχικών χωρών όπως η Γαλλία, το Ισραήλ οι ΗΠΑ κλπ.

Ο κόσμος αλλάζει. Η αποτροπή του μέλλοντος δεν θα μετριέται σε τόνους εκτοπίσματος και ώρες πτήσης. Θα μετριέται σε αριθμούς drones, ακρίβεια πυραύλων και ικανότητα δικτύωσης. Όποιος το καταλάβει νωρίς θα είναι ασφαλής. Όποιος κοιμάται όρθιος, θα ξυπνήσει από τις εκρήξεις.

📌 Συμπέρασμα: η ισχύς έγινε φθηνή. Οι «φτωχοί» μπορούν να απειλήσουν τους «πλούσιους». Αν η Ελλάδα θέλει να σταθεί όρθια, πρέπει να πάψει να σκέφτεται σαν εισαγωγέας μόνο.

Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο είναι μια τεχνολογική και γεωπολιτική ανατροπή. Κάθε φορά που συνέβη στο παρελθόν σύνορα άλλαξαν, αυτοκρατορίες γονάτισαν και νέες αναδύθηκαν…

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ελλάδα Ρουμανία Τράπεζες

Καλημέρα Κώστα

Μόλις γύρισα από Ρουμανία-χώρα της γυναίκας μου που επισκέφτηκα τελευταία φορά 6 χρόνια πριν.

Έπαθα σοκ καθώς η επαρχία έχει αναμορφωθεί.

Σε τρεις ώρες οδικό ταξίδι από Βουκουρέστι μέχρι κέντρο της χώρας συνειδητοποίησα ότι όλα τα χωριά αριστερά δεξιά του δρόμου έχουν ανακαινιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις από τα εμβάσματα προφανώς των μεταναστών.

Δεν υπάρχουν πουθενά σκουπίδια οι δρόμοι έχουν πολύ καλό οδόστρωμα και καμία λακούβα.

Το δε χωριό της γυναίκας μου που έχει 2.500 κάτοικους έχει σταθμό φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υποκατάστημα τράπεζας, τοπικό γιατρό, φαρμακείο και διάφορα μίνι μάρκετ.

Η αποκέντρωση σε όλο το μεγαλείο της!

Η δε σύγκριση με την ελληνική επαρχία είναι θλιβερή και η επαρχία είναι το μέτρο σύγκρισης για την πρόοδο μιας χώρας.

Η δε γυναίκα μου λέει ότι τουλάχιστον οι μισοί από τα 2-3 εκατομμύρια μεταναστών θέλουν να γυρίσουν πίσω. Και προφανώς αγαπούν την χώρα τους πιο πολύ από ότι την Ελλάδα οι Έλληνες και ανακαινίζουν τις πατρογονικές εστίες τους.

Για το δε Βουκουρέστι να μη κάνουμε κουβέντα καθώς υπάρχει οικοδομικός οργασμός και ο μέσος μισθός εκεί είναι 1.700 ευρώ πλέον.

Είναι μια σύγχρονη πρωτεύουσα κεντρικής Ευρώπης που η Αθήνα δεν θα γίνει ποτέ.

Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω πλέον και τα ίδια ακούω από τον κουμπάρο μου Ουγγαρία αλλά και για Σόφια στη Βουλγαρία που έμενε πριν.

Η χώρα μας αρκείται στην εσωστρέφεια στο τι αρλούμπα λέει το κάθε κόμμα και στις επιδοματικές πολιτικές νόμιμες και μη και όχι στις επενδύσεις.

Το ήξερα ότι η Ρουμανία είναι πιο πλούσια χώρα και ότι αυτή είναι η μοίρα της να είναι πιο ψηλά από Ελλάδα αλλά με σοκάρει το γεγονός ότι η Ελλάδα σαν πιο φτωχή χώρα από την φύση της δεν προσπαθεί πιο πολύ από τους γείτονες της.

Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει το εξής. Όπως τόνισε και ο Μπερνάκι στην διπλωματική του εργασία ο καταλύτης στην κρίση του 1929 στην Αμερική δεν ήταν τελικά η κατάρρευση του χρηματιστηρίου αλλά το τέλος των τραπεζικών πιστώσεων.

Η Ρουμανία δεν έχει χρεοκοπήσει όπως η Ελλάδα και έτσι η τραπεζική πίστωση ρέει άφθονα στην αγορά με τα ανάλογα αποτελέσματα. Στη δε Ελλάδα έχει σταματήσει και καθώς οι μισοί Έλληνες είναι αναξιόχρεοι η τραπεζική πίστωση δεν μπορεί να λαδώσει την αγορά και να βοηθήσει στον σχηματισμό νέου κεφαλαίου και επενδύσεων.

Η ζημιά που έγινε από ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη στις τράπεζες συνεχίζει να υφίσταται και θα συνεχίζει καθώς δεν έχουμε πλέον τραπεζικά ιδρύματα.

Αυτά προς το παρόν. Δυστυχώς, κύριοι η Ελλάδα μένει στάσιμη ενώ οι γείτονες μας πάνε μπροστά.

Με εκτίμηση

Θάνος Τάσσης

Απάντηση: Το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που γράφεις: πως η Ελλάδα δεν έχει απλώς γίνει φτωχότερη από τη φύση της, αλλά δεν προσπαθεί καν να καλύψει τη διαφορά. Σαν να έχουμε αποδεχθεί τη μιζέρια.

Η εμπειρία σου μου θυμίζει μια φράση του Κώστα Κωστή: «Το πιο μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι η φτώχεια, αλλά η απουσία φιλοδοξίας». Οι γείτονες έχουν φιλοδοξία. Εμείς περιμένουμε επιδόματα.

