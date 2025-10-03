Ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της Πέμπτης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της να θέσει υπό έλεγχο τον άοπλο δράστη, ανέφεραν αξιωματικοί της βρετανικής αστυνομίας την Παρασκευή.

«Προς το παρόν πιστεύεται ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ-Σαμί, δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από τον εξουσιοδοτημένο αξιωματικό πυροβόλων όπλων της GMP», ανέφερε η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP).

«Συνεπώς, με την επιφύλαξη περαιτέρω εγκληματολογικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αστυνομικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια επίθεση».

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας από τους τραυματίες που νοσηλεύεται επί του παρόντος στο νοσοκομείο υπέστη επίσης τραύμα από πυροβολισμό. Και τα δύο άτομα που πιστεύεται ότι πυροβολήθηκαν βρίσκονταν πίσω από τις πόρτες της συναγωγής.