Cyprus Times

Επίθεση δέχθηκαν δύο Ελληνοκύπριοι που είχαν μεταβεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Σύμφωνα με καταγγελία στην οποία προέβηκαν και την οποία έφερε στο φως ο ANT1 Κύπρου, το όχημα στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε απρόκλητα δύο πυροβολισμούς, πιθανόν από αεροβόλο όπλο, ενώ κινούνταν κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στα όρια της περίκλειστης περιοχής.

«Έπαιξαν δύο τουφεκιές, ακούστηκαν δυνατές, παρόλο που ήταν κλειστά τα παράθυρα, μου λέει ο άλλος που ήταν μαζί μου “μας έσυραν πέτρες;” και του λέω “μας έπαιξαν, δεν μας έσυραν πέτρες”», είπε ο οδηγός στον ΑΝΤ1.

Ευτυχώς κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει ο οδηγός του οχήματος, όταν σταμάτησε σε σημείο του δρόμου και εξήλθε του οχήματος, είδε 3 άτομα να απομακρύνονται, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να διακρίνει αν ήταν στρατιώτες.

«Δεν σταμάτησα λόγω συσκότισης και μόλις έστριψα αριστερά σταμάτησα που ήταν φωτισμένος ο τόπος, κατέβηκα κάτω, κοίταξα το αυτοκίνητο και είδα τρία άτομα να φεύγουν», συμπλήρωσε. «Δεν ήταν νεαροί και υπήρχε συσκότιση δεν ξεκαθάρισα αν ήταν στρατιώτες και έπαιξαν το αυτοκίνητο. Έπιασαν μας τα σφαιρίδια, δεν είναι πράγματα σωστά», είπε.

Ανέφερε ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταγγείλει το συμβάν στην «αστυνομία», ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε τις κυπριακές αρχές.