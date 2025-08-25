Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ της Αγγλίας - Ένας τραυματίας (pics)
Shutterstock
Shutterstock

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ της Αγγλίας - Ένας τραυματίας (pics)

25/08/2025 • 14:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
25/08/2025 • 14:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι κοντά σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Νήσο Γουάιτ της Βρετανίας τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομική διεύθυνση του Χαμσάιρ και της Νήσου Γουάιτ ανέφερε ότι κλήθηκε στις 9:24 π.μ.τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά ότι ένα ελικόπτερο είχε πέσει σε χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

Μια ομάδα επείγουσας φροντίδας, στην οποία συμμετείχε γιατρός και εξειδικευμένος νοσηλευτής-διασώστης, στάλθηκε επιτόπου με το ελικόπτερο ασθενοφόρο του Χαμσάιρ και της Νήσου Γουάιτ.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας εναέριου ασθενοφόρου δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε από αέρος έναν τραυματία σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα άτομα επέβαιναν ή εάν υπήρχαν άλλοι τραυματισμοί.
 

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
 
Μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη. Ισχυρίστηκε, ακόμα, ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.

«Ο δρόμος είναι κλειστός λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στο σημείο, οπότε παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΝΗΣΟΣ ΓΟΥΑΙΤ

Διαβάστε Περισσότερα