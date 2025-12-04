Ελβετία: Χαλαρώνουν οι περιορισμοί στις εξαγωγές όπλων

Οι Ελβετοί βουλευτές ψήφισαν την Πέμπτη τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων, καθώς η Άνω Βουλή του κοινοβουλίου ενέκρινε αλλαγές στον νόμο περί πολεμικού υλικού.

Στο μέλλον, οι ελβετικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να εξάγουν όπλα σε 25 δυτικές χώρες, ενώ θα χαλαρώσουν οι κανόνες που απαιτούν τη συγκατάθεση για την επανεξαγωγή ελβετικών όπλων.

Επί του παρόντος, η Ελβετία δεν επιτρέπει τις εξαγωγές όπλων εάν η χώρα προορισμού εμπλέκεται σε εσωτερική ή διεθνή σύγκρουση ή εάν παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η άμεση εξαγωγή όπλων στην Ουκρανία θα παραμείνει απαγορευμένη με τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Η Άνω Βουλή υποστήριξε τις αλλαγές με 31 ψήφους έναντι 12, μετά την έγκριση από την κάτω βουλή την Τρίτη.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ανησυχίες που εξέφρασαν η βιομηχανία και οι πολιτικοί σχετικά με τη ζημιά που προκλήθηκε στον ελβετικό τομέα όπλων, ο οποίος έχανε παραγγελίες στο εξωτερικό λόγω των περιορισμών.