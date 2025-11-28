Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: Χτύπησε σε νάρκη - Κινδυνεύει να βυθιστεί

Έκρηξη και πυρκαγιά ξέσπασαν στην αίθουσα μηχανών ενός δεξαμενόπλοιου στη Μαύρη Θάλασσα, βόρεια του τουρκικού στενού του Βοσπόρου, την Παρασκευή, σύμφωνα με το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, που πλέει υπό τη σημαία της Γκάμπια και ήταν σε κατάσταση έρματος, βρισκόταν περίπου 52 μίλια βόρεια του Βοσπόρου όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το πρακτορείο.

Η Tribeca ανέφερε ότι σύμφωνα με τις αναφορές το πλοίο ενδέχεται να χτύπησε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί, προσθέτοντας ότι ρυμουλκά διάσωσης και η ακτοφυλακή στάλθηκαν για να βοηθήσουν.

Το πρακτορείο πρόσθεσε επίσης ότι η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του στενού συνεχιζόταν κανονικά.