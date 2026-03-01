Εκπρόσωπος κυπριακής κυβέρνησης για εκτόξευση πυραύλων προς Κύπρο: Δεν ισχύει και δεν υπήρξε απειλή

Μετά την ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στην οποία διέψευσε τα περί αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε πως «δεν ισχύει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή».

Αναλυτικά η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη:

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επιβεβαίωσε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε στόχο. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή και διατηρούν συνεχή συντονισμό, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Εμίρη του Κατάρ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ενημέρωσης και του συντονισμού για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης της κατάστασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε για σήμερα στις 17.00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, με στόχο την αποτίμηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον περαιτέρω συντονισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.