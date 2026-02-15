Έκκληση Μακρόν για αυτοσυγκράτηση μετά τον θάνατο ακτιβιστή που πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση το Σαββατοκύριακο, μετά τον θάνατο νεαρού ακτιβιστή που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό — περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο 23χρονος πέθανε το Σάββατο, αφού είχε περιέλθει σε κώμα μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε την Πέμπτη έξω από εκδήλωση της ευρωβουλευτού της άκρας αριστεράς, Ρίμα Χασάν.

Η Χασάν ζήτησε την Παρασκευή τη διεξαγωγή έρευνας και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη — αίτημα που επανέλαβε αργά το Σάββατο και ο Μακρόν, μετά από κύμα αλληλοκατηγοριών που ακολούθησε την επίθεση.

«Είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι αυτής της ατιμίας να εντοπιστούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν. Το μίσος που σκοτώνει δεν έχει θέση ανάμεσά μας. Καλώ σε ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

À Lyon, Quentin a été victime d’un déferlement de violence inouï.



Il a perdu la vie à 23 ans seulement.



À sa famille et à ses proches, j’adresse mes pensées et le soutien de la Nation.



En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο ακτιβιστής, τον οποίο οι αρχές κατονομάζουν μόνο ως Κεντίν, βρισκόταν στο σημείο για να βοηθήσει στην προστασία μελών της αντι-μεταναστευτικής φεμινιστικής συλλογικότητας Nemesis, η οποία διαμαρτυρόταν κατά της εκδήλωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η εφημερίδα «Le Monde», επικαλούμενη εισαγγελικές πηγές, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό, επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027, επέρριψε ευθύνες στην άκρα αριστερά.

Η ηγετική μορφή της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι οι δράστες πρέπει να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Από την πλευρά του, ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), στην οποία ανήκει η Χασάν, υποστήριξε ότι τοπικά γραφεία του κόμματος δέχθηκαν επιθέσεις μετά τις δηλώσεις των Ρεταϊγιό και Λεπέν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.