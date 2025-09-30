Εγκώμια Ερντογάν σε Τραμπ για την ειρηνευτική πρόταση για τη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξήρε την Τρίτη τις «προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για μια ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα σχέδιο 20 σημείων που προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και μεταβατική κυβέρνηση υπό την ηγεσία ενός διεθνούς οργανισμού.

Πάντως δεν είναι σαφές το αν η Χαμάς θα δεχθεί τη συμφωνία.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία «με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Η Άγκυρα έχει διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, έχει ζητήσει διεθνή δράση κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει επανειλημμένα ζητήσει μια λύση δύο κρατών.

Πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Ιορδανία σε τηλεφωνική συνομιλία.