ΕΕ: Η Ουκρανία πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά για να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία

Η Ουκρανία δείχνει «αξιοσημείωτη δέσμευση» στην απόφασή της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως θα πρέπει να αντιστρέψει τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για την εφαρμογή του κράτους δικαίου, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα προσχέδιο έκθεσης για τη διεύρυνση που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters σήμερα.

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα ένταξης στην ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, πιέζει για να προωθήσει το αίτημά της, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει λόγω του πολέμου αλλά και το γεγονός ότι η Ουγγαρία μπλοκάρει την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Το κείμενο, μέρος της έκθεσης για τη διεύρυνση που αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί αύριο, λέει ότι «παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνει λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η Ουκρανία εξακολούθησε τον προηγούμενο χρόνο να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δέσμευση» στον δρόμο της προς την ένταξη.

Μολονότι επαινεί το Κίεβο επειδή ξεκίνησε τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, η Κομισιόν λέει επίσης ότι χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τον σεβασμό στην κοινωνία των πολιτών.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τις ενέργειες που έγιναν τον Ιούλιο ώστε ο διορισμένος από την κυβέρνηση γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Μετά τις, σπάνιες εν καιρώ πολέμου, διαμαρτυρίες, η ηγεσία της Ουκρανίας εγκατέλειψε το σχέδιο, όμως το επεισόδιο αυτό τράβηξε την προσοχή των υποστηρικτών του Κιέβου στις Βρυξέλλες. «Οι πρόσφατες ανησυχητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εντεινόμενης πίεσης στις ειδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να αντιστραφούν αποφασιστικά» αναφέρεται στο προσχέδιο.

Για την ένταξη μιας χώρας απαιτείται η ομόφωνη στήριξη όλων των μελών της ΕΕ. Αν και δημοσίως σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στηρίζουν την Ουκρανία, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ένταξή της σε μικρό χρονικό διάστημα και πολλοί διπλωμάτες παραδέχονται ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2028. Η Επιτροπή λέει ότι για να γίνει αυτό το Κίεβο θα πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου.