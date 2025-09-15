ΕΕ για μεταναστευτικό: Είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη

Την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με διάφορους παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη, υπογράμμισε σήμερα, Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Με αφορμή τις νέες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, κληθείς να απαντήσει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις της Επιτροπής με τις αρμόδιες λιβυκές αρχές, ανέφερε τα εξής:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές».

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε την επιστολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη είναι κρίσιμη, επομένως η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες για την ΕΕ».

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται, επίσης, ότι «δεδομένης της κατάστασης και των ενδείξεων πιθανής χρήσης της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς, πρέπει να συνεργαστούμε με τους διάφορους παράγοντες επί τόπου».

Κρίσιμη η κατάσταση στη Λιβύη - Εντατική πολιτική εμπλοκή για τις μεταναστευτικές ροές

Παράλληλα, τη σημασία της πολιτικής και ασφαλείας κατάστασης στη Λιβύη υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Μάρκους Λάμερ, την οποία χαρακτήρισε «κρίσιμη», έπειτα από ερώτηση σχετικά με την αύξηση των μεταναστατευτικών ροών από τη Λιβύη.

Ο κ. Λαμερτ ανέφερε πως, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες που απορρέουν από την κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και τις ενδείξεις για πιθανή χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου πολιτικής, η ΕΕ επιδιώκει να εμπλακεί ενεργά με όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τους δύο βασικούς παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές.