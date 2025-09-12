Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάλλει την έγκριση νέας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέβαλαν τα σχέδια για έγκριση νέου στόχου για την κλιματική αλλαγή την ερχόμενη εβδομάδα, μετά τις αντιρρήσεις κυβερνήσεων – μεταξύ των οποίων της Γαλλίας και της Γερμανίας – απέναντι στην πρόθεση να υπάρξει ταχεία συμφωνία, ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters σήμερα.

Οι χώρες συζητούν έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 90% έως το 2040, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 – με μέρος αυτής της μείωσης να καλύπτεται μέσω αγοράς ξένων πιστωτικών μονάδων άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα προσέφερε βεβαιότητα στους επενδυτές και θα κρατούσε την Ευρώπη σε τροχιά προς την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050. Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη καταστήσει την Ευρώπη την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, με φονικά κύματα καύσωνα και ρεκόρ δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαφωνούν για το πόσο φιλόδοξες πρέπει να είναι στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης, την ώρα που προσπαθούν παράλληλα να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να στηρίξουν βιομηχανίες που δοκιμάζονται.

Οι υπουργοί της ΕΕ σχεδίαζαν να εγκρίνουν τον στόχο για το 2040 στις 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, οι πρεσβευτές των κρατών - μελών ακύρωσαν το σχέδιο αυτό σε συνάντηση την Παρασκευή, είπαν οι τρεις διπλωμάτες.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν τον στόχο την επόμενη εβδομάδα, αλλά οι συνομιλίες θα παραπεμφθούν τελικά στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πριν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία, πρόσθεσαν.

Η αποτυχία να υπάρξει συμφωνία την επόμενη εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει την Ε.Ε. να χάσει την προθεσμία των μέσων Σεπτεμβρίου για την υποβολή νέων κλιματικών σχεδίων στον ΟΗΕ, ενόψει της Συνόδου COP30 τον Νοέμβριο.

Η Δανία, η Ισπανία και η Ολλανδία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που στηρίζουν τον στόχο μείωσης κατά 90%, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία αντέδρασαν στον προτεινόμενο στόχο και ζήτησαν να εξεταστεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων – οι οποίοι συνεδριάζουν τον Οκτώβριο.

Αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει την επίτευξη συμφωνίας, αφού σε αντίθεση με τους υπουργούς, οι ηγέτες της ΕΕ λαμβάνουν αποφάσεις ομόφωνα.

Σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιρρήσεις, οι διπλωμάτες εξετάζουν επιλογές όπως το να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος του στόχου μέσω πιστωτικών μονάδων άνθρακα ή το να συνδεθεί η συμφωνία για τον νέο στόχο με αλλαγές σε άλλες νομοθεσίες της ΕΕ – όπως ο μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα στα σύνορα ή η απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035.

Η Γερμανία στηρίζει τον στόχο μείωσης κατά 90%, αλλά υποστηρίζει πως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων πριν καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος.





