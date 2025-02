«Ανησυχεί και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του» ο Ερυθρός Σταυρός για τον τρόπο που έχουν πραγματοποιηθεί οι επιχειρήσεις απελευθέρωσης ομήρων από τη Χαμάς, όπως δήλωσε την Παρασκευή (21/02) στο Reuters έπειτα από την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι μία από τις σορούς των ομήρων που επιστράφηκαν δεν ανήκε σε κανέναν από τους ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα.

«Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν συμμετέχει στην ταξινόμηση, στον έλεγχο και στην εξέταση των νεκρών - αυτό είναι ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών στη σύγκρουση», ανέφερε σε του ανακοίνωση εκφράζοντας ταυτόχρονα την ανησυχία του, γιατί οι απελευθερώσεις των ομήρων δεν διεξήχθησαν ιδιωτικά και με αξιοπρεπή τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 9 μηνών Κφιρ Μπίμπας και ο 4χρονος αδελφός του Αριέλ ταυτοποιήθηκαν ως 2 από τους νεκρούς ομήρους που επιστράφηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς το πρωί της Πέμπτης (20/02), όπως αναφέρει και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

«Σύμφωνα με την αξιολόγηση επαγγελματιών αξιωματούχων, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και τα ιατροδικαστικά ευρήματα από τη διαδικασία ταυτοποίησης, ο Αριέλ και ο Κφίρ Μπίμπας δολοφονήθηκαν βάναυσα από τρομοκράτες σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023 », σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, προστίθεται ότι η επιπλέον σορός που επεστράφη δεν είναι της Σίρι Μπίμπας, μητέρας των δύο παιδιών και δεν βρέθηκε ταίρι για κανέναν άλλο όμηρο. Πρόκειται για μια ανώνυμη, αγνώστων στοιχείων σορό.

«Ο 9 μηνών Kfir Bibas και ο 4χρονος αδελφός του Ariel ταυτοποιήθηκαν ως 2 από τους νεκρούς ομήρους που επιστράφηκαν:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία του Ισραήλ, εκπρόσωποι των IDF ενημέρωσαν την οικογένεια Bibas ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα, Ariel και Kfir Bibas, έχουν ταυτοποιηθεί

Σύμφωνα με την αξιολόγηση επαγγελματιών αξιωματούχων, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και τα ιατροδικαστικά ευρήματα από τη διαδικασία ταυτοποίησης, ο Ariel και ο Kfir Bibas δολοφονήθηκαν βάναυσα από τρομοκράτες σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023.

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η επιπλέον σορός που επεστραφη ΔΕΝ είναι της Shiri Bibas και δεν βρέθηκε ταίρι για κανέναν άλλο όμηρο. Πρόκειται για μια ανώνυμη, αγνώστων στοιχείων σορό.

Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία υποχρεούται βάσει της συμφωνίας να επιστρέψει τέσσερις νεκρούς ομήρους. Απαιτούμε από τη Χαμάς να επιστρέψει τη Σίρι πίσω μαζί με όλους τους ομήρους μας.

Ο Ariel Bibas ήταν τεσσάρων ετών τη στιγμή του θανάτου του και ο Kfir Bibas δέκα μηνών τη στιγμή του θανάτου του. Απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους, Shiri Bibas, από το σπίτι τους στο Nir Oz. Ο Yarden Bibas, ο πατέρας της Ariel και του Kfir, βγήκε για να τους προστατεύσει και απήχθη πριν από την απαγωγή της Shiri και των παιδιών. Ο Yarden επέστρεψε ως μέρος της συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Bibas κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης στιγμής και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε ότι η Shiri και όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στο σπίτι με την πρώτη ευκαιρία.

Μέσω: IDF»

Πηγή: ΑP Photo

Παράλληλα, αυστηρό μήνυμα στέλνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου στους τρομοκράτες της Χαμάς, δηλώνοντας την Παρασκευή (21/01) ότι το Ισραήλ θα κάνει την τρομοκρατική οργάνωση να πληρώσει γιατί δεν παρέδωσε τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας, όπως είχε συμφωνηθεί.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση, εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό των δύο παιδιών, υπογραμμίζοντας πως «σκληρότητα των τεράτων της Χαμάς δεν έχει όρια».

Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι: «Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να επιστρέψει η Σίρι στην πατρίδα της μαζί με όλους τους άλλους ομήρους μας - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς - και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για αυτή τη βάρβαρη και τρομακτική παραβίαση της συμφωνίας».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε, λίγες ώρες μετά, ότι το πτώμα ανήκει σε μια «γυναίκα από τη Γάζα».

Σημειώνεται ότι η ισραηλινή ένωση που μάχεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων οι οποίοι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 δήλωσε την Παρασκευή «τρομοκρατημένη» από το γεγονός ότι η Χαμάς δεν επέστρεψε τη σορό της ομήρου Σίρι Μπίμπας μαζί τις σορούς των δύο μικρών παιδιών της.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι και συντετριμμένοι από την είδηση ότι η μητέρα τους Σίρι δεν έχει επιστραφεί, παρά τη συμφωνία» που προέβλεπε ότι το πτώμα της επρόκειτο να παραδοθεί στο Ισραήλ την Πέμπτη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (21/02) την τρομοκρατική οργάνωση, Χαμάς πως «δολοφόνησε βάρβαρα» τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, τεσσάρων ετών και οκτώμισι μηνών, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ότι δεν παρέδωσε στο Ισραήλ την Πέμπτη τη σορό της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας, αλλά «άγνωστης».

«Σύμφωνα με την εκτίμηση ιατροδικαστικών και στη βάση πληροφοριών που έχουμε και τα ιατροδικαστικά ευρήματα», ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας «δολοφονήθηκαν βάρβαρα κατά την αιχμαλωσία τους τον Νοέμβριο του 2023 από τους τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

Kfir and Ariel were kidnapped alive with their mother yet returned in coffins and alone.



Hamas murdered these innocent babies in captivity. We’re heartbroken and outraged—as the world should be. pic.twitter.com/JGuH7YJxjv