DW: Ουκρανία: Οι «Πρόθυμοι» επιταχύνουν το βήμα τους

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν βρίσκεται στο Πεκίνο και μιλά για μια «νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων» χωρίς να δείχνει καμιά πρόθεση για σύντομη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Έκανε λόγο απλώς για «συνεννοήσεις» με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και ευχαρίστησε Κίνα και Ινδία για τη συμβολή τους στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το Deutsche Welle, στις συνομιλίες του με τους ηγέτες των δύο χωρών επανέλαβε ότι για μια διαρκή λύση στην Ουκρανία πρέπει να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης, ενώ έθεσε τον τερματισμό της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς ως προϋπόθεση για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Κατά τα άλλα, οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση.

Οι Ευρωπαίοι, και ειδικά οι ανήκοντες στη «Συμμαχία των προθύμων», εντείνουν στο μεταξύ τις ενέργειές τους και όλα δείχνουν ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες από τη μεριά τους σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι πιέσεις προς τη Μόσχα και να διατηρηθεί η υποστήριξη προς το Κίεβο. Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί στο Παρίσι τον καγκελάριο της Γερμανίας Μερτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Στάρμερ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε.

Μένει να φανεί αν από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει κάτι καινούριο σε σχέση με την αποστολή των δυνάμεων ασφαλείας ή αν θα σταλεί κάποιο μήνυμα/έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την πολιτική της αναμονής απέναντι στον Πούτιν και να λειτουργήσει πιο δυναμικά.



Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ επεξεργάζεται συγκεκριμένα σχέδια για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Αυτό αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος της σύγκρουσης και υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους Financial Times.



Πηγή: DW