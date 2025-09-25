Drones στα αεροδρόμια

Η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει, υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πίτερ Χούμελγκαρντ, την Πέμπτη, μετά από τα νέα περιστατικά με πτήσεις drones σε αεροδρόμια της ευρωπαϊκής χώρας και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το ότι οι εν λόγω πτήσεις μπορεί να συνδέονται με τη Ρωσία.

Ο Χούμελγκαρντ ανέφερε σε δηλώσεις του πως η απειλή των υβριδικών επιθέσεων είναι εδώ για να μείνει και πρόσθεσε πως περιστατικά όπως αυτά που έχουν σημειωθεί σε αεροδρόμια της Δανίας τις τελευταίες μέρες έχουν στόχο να σπείρουν τον φόβο.

Ακόμα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Δανίας θα αποκτήσει νέες δυνατότητες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των drones ενώ θα φέρει και σχετική νομοθεσία με την οποία θα επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες κρίσιμων υποδομών να καταρρίπτουν drones.

Χωρίς να κατονομάζει τον υπεύθυνο για τις πτήσεις των drones σε αεροδρόμια της χώρας, ο Χούμελγκαρντ υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όποιος το έκανε ήταν επαγγελματίας σε αυτό».

Συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή για τη Δανία» και εκτίμησε πως «αναμένουμε περισσότερες τέτοιες επιθέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα».

Υπενθυμίζεται πως τα αεροδρόμια Άαλμποργκ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρινστρού έκλεισαν νωρίτερα την Τετάρτη λόγω των drones, ενώ πριν από δύο ημέρες, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είχε παρόμοια περιστατικά με drones, τα οποία προκάλεσαν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας.

Το άρθρο 4 του NATO

Πάντως, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σχέση των περιστατικών με τη Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, ανέφερε πως η Κοπεγχάγη δεν έχει ακόμα λάβει απόφαση για το εάν θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του NATO.

Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 4 στο καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του.

Ο Πούλσεν ανέφερε ακόμα πως η Δανία επικοινώνησε τόσο με το NATO όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περιστατικά με τα drones.