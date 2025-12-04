Επίνδυνο περισταστικό με τον Ζελένσκι: Drones πλησίασαν το αεροσκάφος του στην Ιρλανδία

Έως και πέντε drones εθεάθησαν να πετούν κοντά στο αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που αυτό μετέβαινε στο Δουβλίνο για επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, μετέδωσαν την Πέμπτη οι Irish Times.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται ανώνυμες πηγές ασφαλείας, σημείωσε πως το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις ιρλανδικές αρχές, εάν και επιβεβαιώθηκε αργότερα πως το αεροσκάφος δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε αργά τη Δευτέρα και αναχώρησε αργά την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού με σκοπό να συγκεντρώσει υποστήριξη στην Ευρώπη για το Κίεβο, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι πτήσεις με drones, η προέλευση των οποίων είναι ως επί το πλείστον άγνωστη, έχουν πρόσφατα διαταράξει τις αεροπορικές πτήσεις στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τις εισβολές «υβριδικό πόλεμο».

Διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν τα drones απογειώθηκαν από ξηρά ή από κάποιο μη ανιχνεύσιμο πλοίο. Παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά βορειοανατολικά του Δουβλίνου, περίπου 20 χλμ. (12 μίλια) από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το ιρλανδικό The Journal. τα drones στρατιωτικών προδιαγραφών μπορούν να εκτελούν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός ότι είχαν τα φώτα τους αναμμένα οδηγεί τις υπηρεσίες ασφαλείας στην εκτίμηση ότι ο σκοπός ήταν να διαταράξουν την άφιξη της πτήσης του Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζάστιν Κέλι ενημερώθηκε για το περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας ενημερώθηκαν επίσης λίγες ώρες αργότερα. Δεν είναι σαφές αν οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ουκρανική πλευρά.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχες παραβιάσεις με drones που έχουν σημειωθεί σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το κλείσιμο των αεροδρομίων σε Βρυξέλλες και Δανία και αυξάνοντας τις εντάσεις ασφάλειας.