Δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε αποφεύγει τη θανατική ποινή

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε την Παρασκευή τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή εναντίον του φερόμενου ως δολοφόνου του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Λουίτζι Μαντζιόνε, που σημαίνει ότι ο Μαντζιόνε δεν αντιμετωπίζει πλέον την πιθανότητα της θανατικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως ο Μαντζιόνε ατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον CEO της αμερικανικής UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν το 2024.

Οι δημόσιοι λειτουργοί καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, αλλά ο Μαντζιόνε έγινε λαϊκός ήρωας για ορισμένους Αμερικανούς που καταδικάζουν τα υψηλά κόστη υγειονομικής περίθαλψης και τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και άλλες κατηγορίες σε ξεχωριστές υποθέσεις σε επίπεδο πολιτείας και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μπρούκλιν κατηγόρησαν την Τετάρτη τον Μαρκ Αντερσον, 36 ετών, από το Μανκάτο της Μινεσότα, ότι εμφανίστηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης και είπε στο προσωπικό της φυλακής ότι ήταν πράκτορας του FBI με έγγραφα υπογεγραμμένα από δικαστή που εξουσιοδοτούσαν την αποφυλάκιση ενός κρατουμένου.

Η ποινική καταγγελία δεν προσδιορίζει τον κρατούμενο, αλλά μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως, είπε ότι ήταν ο Μαντζιόνε.

Ο Άντερσον εργαζόταν σε μια πιτσαρία μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ανέφερε η πηγή.

Πληροφορίες σχετικά με τον νομικό εκπρόσωπο του Άντερσον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες την Πέμπτη.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Άντερσον έδειξε την άδεια οδήγησης της Μινεσότα όταν του ζητήθηκε να επιδείξει τα διαπιστευτήριά του και είπε στους φρουρούς της φυλακής ότι είχε όπλα. Οι φρουροί συνέλαβαν και έψαξαν τον Άντερσον και βρήκαν ένα πιρούνι μπάρμπεκιου και μια στρογγυλή λεπίδα για κοπή πίτσας στο σακίδιό του, σύμφωνα με την καταγγελία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, πέταξε στους φρουρούς έγγραφα που φαινόταν να είναι αδιευκρίνιστες αξιώσεις κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη στο Άλτουνα της Πενσυλβανίας τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από πενθήμερη επιχείρηση που ακολούθησε τη δολοφονία του Τόμσον. Η αστυνομία αναφέρει ότι βρήκε στο σακίδιό του ένα πιστόλι, έναν σιγαστήρα και ένα σημείωμα που επικρίνει το σύστημα υγείας των ΗΠΑ.

Οι προδικαστικές ακροάσεις του Μαντζιόνε ήταν γεμάτες θεατές, πολλοί από τους οποίους εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς αυτόν, ενώ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις πρακτικές του κλάδου της ασφάλισης υγείας.

Προσωρινά έχει οριστεί να δικαστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τον Σεπτέμβριο με τις κατηγορίες της δολοφονίας με πυροβόλο όπλο, της χρήσης πυροβόλου όπλου σε έγκλημα και της παρενόχλησης. Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε έχουν ζητήσει από τον δικαστή είτε να απορρίψει την κατηγορία λόγω υποτιθέμενων νομικών ελλείψεων είτε να εμποδίσει τους εισαγγελείς να ζητήσουν την θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης του.

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, οπλοκατοχής και πλαστογραφίας σε ξεχωριστή υπόθεση στο κρατικό δικαστήριο του Μανχάταν. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης.