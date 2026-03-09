Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Το 48% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν την επίθεση στο Ιράν

Περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν έντονα ή εν μέρει την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν (48%) από ό,τι την εγκρίνουν (37%), σύμφωνα με έρευνα του YouGov.

Ειδικότερα, οι Δημοκρατικοί επικρίνουν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις (11% εγκρίνουν και 78% αποδοκιμάζουν), ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι είναι εξίσου πιθανό να τις εγκρίνουν (76% έναντι 10%).

Οι Δημοκρατικοί είναι «πιο πιθανό» να τις αποδοκιμάσουν έντονα από ό,τι οι Ρεπουμπλικάνοι (65% έναντι 53%).

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι που δηλώνουν υποστηρικτές του MAGA εγκρίνουν έντονα τις επιθέσεις (65%), σε σύγκριση με μόνο το 27% των Ρεπουμπλικάνων που δεν ανήκουν στο MAGA.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που δεν ανήκουν στο MAGA είναι πιο πιθανό να πουν ότι εγκρίνουν εν μέρει τις επιθέσεις.

Το YouGov ρώτησε για πρώτη φορά για τις επιθέσεις αμέσως μετά το Σάββατο και ρώτησε ξανά με παρόμοια διατύπωση τη Δευτέρα. Το συνολικό κλίμα των Αμερικανών έχει αλλάξει ελάχιστα: Λιγότεροι λένε ότι δεν είναι σίγουροι, οι Δημοκρατικοί έχουν γίνει πιο πιθανό να αποδοκιμάσουν τις επιθέσεις από το Σάββατο (78% τώρα, από 70%), και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν γίνει πιο πιθανό να τις εγκρίνουν (76% τώρα, από 68%).

Οι ανεξάρτητοι παραμένουν περισσότερο από διπλάσιες πιθανότητες να αποδοκιμάσουν τις επιθέσεις από ό,τι να τις εγκρίνουν.

Το 53% θεωρεί πως οι ΗΠΑ θα κερδίσουν

Οι μισοί (53%) Αμερικανοί λένε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είναι πιο πιθανό να είναι ο τελικός νικητής της σύγκρουσης, ενώ μόνο το 4% λέει ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του είναι. Το 8% λέει ότι οι δύο πλευρές είναι εξίσου πιθανό να κερδίσουν και το 34% δεν είναι σίγουρο.

Όσοι εγκρίνουν την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πολύ πιο πιθανό να περιμένουν μια νίκη των ΗΠΑ από ό,τι όσοι αποδοκιμάζουν. Το 91% των Αμερικανών που εγκρίνουν σθεναρά την επίθεση αναμένουν ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα κερδίσουν, όπως και το 80% όσων αποδοκιμάζουν κάπως, το 45% όσων αποδοκιμάζουν κάπως και το 30% όσων αποδοκιμάζουν έντονα. Ακόμα και μεταξύ εκείνων που αποδοκιμάζουν έντονα την επίθεση, τρεις φορές περισσότεροι λένε ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν από ό,τι ότι θα κερδίσει το Ιράν (30% έναντι 9%). Οι μισοί (47%) δεν είναι σίγουροι.

Το 49% λέει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Λίγοι Αμερικανοί αναμένουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή: το 49% λέει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το 19% λέει ότι θα υπάρξει.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της επίθεσης των ΗΠΑ είναι πιο πιθανό από τους αντιπάλους να πουν ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι δυνατή. Όσοι υποστηρίζουν σθεναρά την επίθεση είναι ισότιμα ​​μοιρασμένοι (38% λένε ναι ότι θα υπάρξει ποτέ ειρήνη και 39% λένε όχι), ενώ όσοι αντιτίθενται σθεναρά στην επίθεση λένε συντριπτικά ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι αδύνατη (10% ναι έναντι 65% όχι).

Οι Εβραίοι και οι άθεοι είναι πιο πιθανό να πουν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή (64% και 70%, αντίστοιχα) από ό,τι οι Προτεστάντες (50%), οι Καθολικοί (43%) και οι αγνωστικιστές (47%).