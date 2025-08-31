Διαδηλώσεις στην Ινδονησία: Τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν να μειωθούν τα προνόμια των βουλευτών

Τα πολιτικά κόμματα της Ινδονησίας συμφώνησαν να καταργήσουν μια σειρά από προνόμια και παροχές για τα μέλη του κοινοβουλίου, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, ως μια σημαντική παραχώρηση απέναντι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που άφησαν πίσω τους πέντε νεκρούς.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με τους διαμαρτυρόμενους να καταγγέλλουν υπερβολικές αποδοχές και επιδόματα στέγασης για τους βουλευτές. Εξελίχθηκαν σε ταραχές την Πέμπτη, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας (rideshare) σκοτώθηκε κατά την επέμβαση της αστυνομίας σε σημείο διαμαρτυρίας. Τα σπίτια ορισμένων μελών πολιτικών κομμάτων και κρατικές εγκαταστάσεις λεηλατήθηκαν ή πυρπολήθηκαν.

Ο Πραμπόβο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, πλαισιωμένος από ηγέτες διαφόρων πολιτικών κομμάτων, δήλωσε ότι έχει διατάξει τον στρατό και την αστυνομία να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των ταραχοποιών και των πλιατσικολόγων, προειδοποιώντας ότι ορισμένες ενέργειες παραπέμπουν σε "τρομοκρατία" και "προδοσία".

«Οι ηγέτες του κοινοβουλίου με ενημέρωσαν ότι θα ανακαλέσουν ορισμένες πολιτικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ύψους των επιδομάτων για τα μέλη του κοινοβουλίου και θα εφαρμοστεί μορατόριουμ στα επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό», δήλωσε ο Πραμπόβο.

«Στην αστυνομία και στον στρατό έχω δώσει εντολή να ενεργήσουν όσο το δυνατόν αυστηρότερα κατά της καταστροφής δημόσιων υποδομών, της λεηλασίας σπιτιών πολιτών και οικονομικών κέντρων, σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη δοκιμασία έως τώρα για τη σχεδόν ενός έτους κυβέρνηση του Πραμπόβο, η οποία έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει ελάχιστη ή καθόλου πολιτική αντιπολίτευση από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Οκτώβριο.