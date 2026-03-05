Δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο πλέει προς την Σρι Λάνκα

Και δεύτερο πλοίο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού πλέει προς την Σρι Λάνκα στον Ινδικό Ωκεανό την επομένη του τορπιλισμού της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο που προκάλεσε τον θάνατο 87 ανθρώπων, δήλωσε ο υπουργός Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα, Ναλίντα Τζαγιατίσα ενώπιον του κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το ιρανικό πλοίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα και δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία.

Περισσότεροι από 100 ναυτικοί επιβαίνουν στο πλοίο, σύμφωνα με επίσημης πηγές που δηλώνουν ότι ανησυχούν μήπως γίνει με την σειρά του στόχος επίθεσης όπως η ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε χθες ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα.

Οι αρχές του λιμανιού Γκάλε ετοιμάζονται να παραδώσουν τις σορούς 87 ιρανών ναυτικών που ανασύρθηκαν μετά τον τορπιλισμό του ιρανικού πολεμικού πλοίου επί του οποίου επέβαιναν 130 ναυτικοί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αγνοουμένων. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα ανακοίνωσαν ότι 32 Ιρανοί ναυτικοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης Γκάλε υπό τη φύλαξη της αστυνομίας και επίλεκτων κομάντο. Η πρόσβαση στην πτέρυγα όπου νοσηλεύονται οι Ιρανοί ναυτικοί είναι απαγορευμένη στους επισκέπτες και στους υπόλοιπους ασθενείς.

Το Ιράν δεν έχει αντιδράσει στο ναυάγιο της φρεγάτας.

Η Σρι Λάνκα έχει παραμείνει ουδέτερη από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και κάνει έκκληση για διάλογο.

