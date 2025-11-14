Δέκα χρόνια μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Παρίσι, οι δύο πιο διαβόητες τζιχαντιστικές οργανώσεις στον κόσμο, το Ισλαμικό Κράτος και η αλ Κάιντα, έχουν εξελιχθεί σημαντικά και τα παρακλάδια τους εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμια απειλή για την ασφάλεια, σύμφωνα με αναλυτές.

Με ισχυρή κεντρική διοίκηση, οι οργανώσεις ήταν κάποτε σε θέση να εκπαιδεύουν και να στέλνουν κομάντο στην Ευρώπη για επιθέσεις, όπως τα πλήγματα της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι που άφησαν πίσω τους 130 νεκρούς.

Σήμερα, όμως, το ISIS έχει χάσει το καταφύγιο που κάποτε διέθετε σε Συρία και Ιράκ.

«Η δομή των δύο μεγάλων κέντρων διοίκησης έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, οι ηγέτες είναι ελάχιστα γνωστοί και πιθανότατα δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα στη διαχείριση της απειλής που θέτουν», δήλωσε γαλλική πηγή ασφαλείας που ζήτησε ανωνυμία από το AFP.

«Εφέ ντόμινο»

Η απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες έχει επίσης αλλάξει, με μεμονωμένες επιθέσεις εμπνευσμένες από τζιχαντιστικά κινήματα — και όχι καθοδηγούμενες από αυτά — να αποτελούν πλέον τον συνηθέστερο τύπο τρομοκρατικής ενέργειας.

«Έχουμε περάσει από την επονομαζόμενη “εξαγόμενη απειλή”… σε μια απειλή που πλέον είναι κατά βάση εγχώρια», δήλωσε στο AFP ο εθνικός εισαγγελέας κατά της τρομοκρατίας της Γαλλίας, Ολιβιέ Κριστέν.

Οι ίδιες οι οργανώσεις είναι πλέον πιο ενεργές στην Αφρική και σε τμήματα της Ασίας παρά στην Ευρώπη.

«Αυτές οι ομάδες βρίσκονται μακριά από τον δυτικό κόσμο. Δρουν κυρίως στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία», σημείωσε ο Αλεξάντρ Ροντ, από το Ερευνητικό Κέντρο της Γαλλικής Χωροφυλακής (CRGN) και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι.

«Υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι, αν το Μάλι καταρρεύσει, θα υπάρξει ένα ντόμινο με άλλες κυβερνήσεις της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της Μπουρκίνα Φάσο και/ή του Νίγηρα, και ανησυχίες ότι η δυναμική αυτή θα ωθήσει τους τζιχαντιστές σε ολόκληρη τη δυτική ακτή της Αφρικής», προειδοποίησε το Soufan Center, αμερικανικό think tank πληροφοριών και ασφάλειας.

«Περιορισμένη ικανότητα»

Οι τζιχαντιστές επωφελήθηκαν επίσης από το χάος που ακολούθησε την περσινή πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, μιας κοσμικής μορφής που ανατράπηκε από ομάδα συνδεόμενη παλαιότερα με την αλ Κάιντα.

«Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αυξήθηκε η ελευθερία κινήσεων των τζιχαντιστών», ανέφερε η γαλλική πηγή.