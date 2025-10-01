Δανία: Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στη Ρωσία, ζητά η Φρεντέρικσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αφήσουν πίσω τις εθνικές τους προτεραιότητες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία, επισημαίνοντας τον υβριδικό χαρακτήρα του πολέμου και την ανάγκη ισχυρής και κοινής ευρωπαϊκής απάντησης.

«Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την εθνική οπτική και να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν κατά την άφιξή της στη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει ο Guardian, η Φρέντρικσεν σημείωσε ότι η κύρια αποστολή των ηγετών είναι να «συζητήσουν την αποτροπή στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των drones και της βοήθειας προς την Ουκρανία», με παράλληλη συζήτηση για τη μετανάστευση.

Υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Κομισιόν για δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τους άλλους ηγέτες, είπε: «Αφήστε με να είμαι πολύ σαφής: Πρέπει να υπάρξει ένας κοινός ευρωπαϊκός στόχος σε αυτό το θέμα, διαφορετικά θα είμαστε διχασμένοι, και αυτό δεν είναι ο σωστός δρόμος για την Ευρώπη».

«Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε την εθνική μας οπτική όταν μιλάμε για την ασφάλεια στην Ευρώπη και να κοιτάξουμε το συνολικό μοτίβο. Με τον υβριδικό πόλεμο σε εξέλιξη, πρέπει να δούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία όχι ως πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την Ουκρανία, αλλά ως ρωσική προσπάθεια να απειλήσει όλους εμάς», σημείωσε.

«Ελπίζω ότι όλοι τώρα αναγνωρίζουν ότι υπάρχει υβριδικός πόλεμος και ότι μια μέρα είναι η Πολωνία, την άλλη η Δανία, και την επόμενη εβδομάδα πιθανώς κάπου αλλού που θα δούμε σαμποτάζ ή drones να πετούν», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι «θέλω να επανεξοπλιστούμε. Θέλω να αγοράσουμε περισσότερες δυνατότητες. Θέλω να καινοτομήσουμε περισσότερο, για παράδειγμα στα drones».

«Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ διαφανείς και ειλικρινείς. Σε έναν υβριδικό πόλεμο δεν μπορείς να αμυνθείς απέναντι σε όλες τις διαφορετικές μορφές δραστηριοτήτων», είπε.