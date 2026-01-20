Δανία για Γροιλανδία: Τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά μας - «Θα απαντήσουμε στον εμπορικό πόλεμο»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, τοποθετήθηκε την Τρίτη αναφορικά με τις βλέψεις που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο της Δανίας, η ίδια ανέφερε πως η Δανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί θέματα κυριαρχίας, ταυτότητας, συνόρων και δημοκρατίας.

Ακόμα, η Φρέντερικσεν σημείωσε πως «πρόκειται για ζήτημα της παγκόσμιας τάξης» και πρόσθεσε ότι «τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά μας». «Βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο» συμπλήρωσε.

Σε σχόλιο της για τις απειλές που έχει κάνει ο Τραμπ για την επιβολή δασμών στην Ευρώπη -εφόσον τα ευρωπαϊκά κράτη δεν συμφωνήσουν με τα σχέδια του για τη Γροιλανδία-, η Φρέντερικσεν τόνισε πως «εφόσον κάποιος θέλει να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη, τότε σίγουρα θα απαντήσουμε».