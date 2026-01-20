Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε την Τρίτη ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί «φυσικό τμήμα» της Δανίας και ότι το πρόβλημα των πρώην αποικιακών εδαφών γίνεται όλο και πιο οξύ.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας και το Σάββατο ανακοίνωσε την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από τους Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε μια πιθανή εξαγορά από τις ΗΠΑ.

Αίσθηση προκάλεσαν, επίσης, οι αναφορές του περί προετοιμασίας της Δύσης για πόλεμο με τη Ρωσία. Όπως είπε, «η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν θέλει να ξεχάσει την ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αν διαβάσετε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και ηγετών, όπως η Κάγια Κάλλας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μερτς, ο Στάρμερ, ο Μακρόν και ο Ρούτε, θα διαπιστώσετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ παρέπεμψε στις επανειλημμένες δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας: «Είμαστε δεσμευμένοι, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης για την ουκρανική κρίση» για να συμπληρώσει: «Η Ρωσία θα υπερασπίζεται με συνέπεια τα συμφέροντά της και δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις των νόμιμων δικαιωμάτων της».