Φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ: Η ακεραιότητα της Γροιλανδίας είναι αδιαπραγμάτευτη για την ΕΕ

Έμφαση στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που διεξάγεται στην Ελβετία, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο αυτής της έντασης βρίσκονται οι βλέψεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον έλεγχο της Γροιλανδίας και οι απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στα κράτη της Ένωσης που δεν συμφωνούν με τους σχεδιασμούς τους.

Κατά την ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε πως «οι γεωπολιτικές αναταράξεις μπορούν – και πρέπει – να αποτελέσουν ευκαιρία για την Ευρώπη. Η ριζική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη καθιστά δυνατή και αναγκαία την οικοδόμηση μιας νέας ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας».

Η Γερμανίδα αξιωματούχος συμπλήρωσε πως «μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αλλαγή μόνο εάν αναγνωρίσουμε πως αυτή είναι μια μόνιμη αλλαγή».

«Είναι τώρα η στιγμή να αδράξουμε την ευκαιρία και να χτίσουμε μια ισχυρή Ευρώπη» πρόσθεσε.

Τα μηνύματα για τη Γροιλανδία

Αναφερόμενη ειδικά στη Γροιλανδία, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «η Ευρώπη δεσμεύεται πλήρως για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής. Μοιραζόμαστε τους στόχους που έχουν οι ΗΠΑ για αυτό το θέμα».

Μιλώντας για την απειλή της επιβολής δασμών από τον Τραμπ, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως αυτή η πρόταση είναι «λανθασμένη, ιδιαίτερα μεταξύ παραδοσιακών συμμάχων».

Επιπλέον, αφού ανέφερε πως η «απάντηση της ΕΕ θα είναι ενιαία» συμπλήρωσε πως «δουλεύουμε πάνω σε ένα πακέτο για να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική».

Συμπλήρωσε πως η Κομισιόν εργάζεται πάνω σε ένα πακέτο μέτρων για την υποστήριξη της ασφάλειας στην Αρκτική και πάνω σε ένα πακέτο μεγάλης αύξησης των επενδύσεων της ΕΕ στη Γροιλανδία.

Στη συνέχεια τόνισε πως «θα εργαστούμε με τις ΗΠΑ και όλους τους εταίρους μας για την ασφάλεια της Αρκτικής». «Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως η ΕΕ είναι «πλήρως αλληλέγγυα με τη Γροιλανδία και το βασίλειο της Δανίας. Η κυριαρχία και η ακεραιότητα της εδαφικής τους επικράτειας είναι αδιαπραγμάτευτες».

Οι απειλές του Τραμπ

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη από τις δύο σχετικές αναρτήσεις που έκανε στο Truth Social το πρωί της Τρίτη, ο Τραμπ απεικονίζεται να κρατάει την αμερικανική σημαία και να ετοιμάζεται να την καρφώσει στο έδαφος της Γροιλανδίας θυμίζοντας την ιστορική φωτογραφία με τους Αμερικανούς πεζοναύτες από την Ίβο Τζίμα.

Στην φωτογραφία, βρίσκονται στο πλευρό του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

Η φωτογραφία από την Ίβο Τζίμα:

Πηγή: (AP Photo/Joe Rosenthal, File)

Στη δεύτερη φωτογραφία, επίσης προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Τραμπ έχει «πειράξει» ένα καρέ από τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία τον Αυγούστου του 2025 που τότε είχε σχολιαστεί ως φωτογραφία του «δάσκαλου» Τραμπ με τους «μαθητές του» - τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Μετά την επεξεργασία με AI, εμφανίζεται ένας χάρτης με τα εδάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ με τη Γροιλανδία να είναι βαμμένη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Καναδά.

Η αυθεντική φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο:

📸 Scenes from the Oval Office on an historic day pic.twitter.com/ijs75dayYf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 19, 2025

Μηνύματα Μακρόν σε Τραμπ: Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία

Ταυτόχρονα, νέο επεισόδιο στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία φέρνουν μηνύματα που αντάλλαξαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν προτείνει συνάντηση και δείπνο στο Παρίσι μετά το Νταβός, την ώρα που η ένταση απειλεί να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, να αναζωπυρώσει εμπορικό πόλεμο και να δοκιμάσει εκ νέου τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα ίδια στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μακρόν προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ σε δείπνο στο Παρίσι την Πέμπτη.

Το φερόμενο πλήρες μήνυμα ανέφερε: «Φίλε μου, είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι στο θέμα της Συρίας. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε μεγάλα πράγματα: 1) μπορώ να οργανώσω μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι, το απόγευμα της Πέμπτης. Μπορώ να προσκαλέσω, στο περιθώριο, τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους. 2) ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη, πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ. Εμανουέλ».

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Reuters, πηγή προσκείμενη στον Μακρόν επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος.

«Αποδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίζεται την ίδια γραμμή τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά», πρόσθεσε η πηγή.

Το μήνυμα έρχεται αφού ο Τραμπ συνέδεσε την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνοντας ότι δεν σκέφτεται πλέον «αμιγώς με όρους Ειρήνης», την ώρα που η διαμάχη για το νησί απειλεί να αναζωπυρώσει εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, επανέλαβε όμως την απειλή του για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Τραμπ: Η Δανία δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία - Απειλές για δασμούς 200% στη Γαλλία

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, κάνοντας επίθεση στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως θα επιβάλει δασμό 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, μια κίνηση που, όπως ισχυρίστηκε, θα ωθήσει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ για την Ειρήνη.