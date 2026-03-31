Daily Mail: Οι 10 «παγίδες» που μπορεί να μετατρέψουν το Ιράν σε εφιάλτη για τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει ισχυριστεί επανειλημμένα ότι έχει νικήσει το Ιράν. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι, στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά επιλογών που καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολες - είτε επιδιώκει μια στρατιωτική νίκη κατά της Τεχεράνης είτε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση.

Από μια πιθανή εισβολή στο νησί Χαργκ έως την αναγκαστική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όλες οι στρατιωτικές επιλογές ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν διατηρεί τη δυνατότητα να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι αναλυτές, σύμφωνα με την Daily Mail, επισημαίνουν δέκα βασικά προβλήματα που περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια κινήσεων της Ουάσινγκτον:

Πρώτον, όλες οι στρατιωτικές επιλογές ενέχουν υψηλό ρίσκο. Από επιδρομές ειδικών δυνάμεων έως εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις, κάθε σενάριο συνοδεύεται από σοβαρές απώλειες και αβεβαιότητες ως προς την επιτυχία.

Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξουδετερωθεί πλήρως, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι διασκορπισμένες, οχυρωμένες και σε μεγάλο βαθμό υπόγειες, ενώ η τεχνογνωσία δεν μπορεί να εξαλειφθεί.

Τρίτον, η ικανότητα αντιποίνων της Τεχεράνης παραμένει ισχυρή, με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που μπορούν να πλήξουν αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στην περιοχή.

Τέταρτον, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν επαρκείς δυνάμεις για μια πλήρους κλίμακας εισβολή, ενώ μια τέτοια επιλογή θεωρείται πολιτικά δύσκολη στο εσωτερικό.

Πέμπτον, οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή είναι ευάλωτες, καθώς δέχονται συνεχείς επιθέσεις που περιορίζουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και αυξάνουν το κόστος του πολέμου.

Έκτον, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο και ταυτόχρονα επικίνδυνο σημείο, καθώς η επαναλειτουργία του υπό στρατιωτική πίεση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω ναρκών, πυραύλων και ασύμμετρων τακτικών.

Έβδομον, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι δυνητικά καταστροφικές. Η διακοπή της ροής πετρελαίου μπορεί να εκτινάξει τις τιμές σε επίπεδα που θα προκαλέσουν διεθνή ενεργειακή κρίση.

Όγδοον, υπάρχει ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης, με εμπλοκή δυνάμεων όπως οι Χούθι και πιθανές επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου.

Ένατον, οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές κρίσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Δέκατον, ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό αδιέξοδο: η κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου, ενώ γη αποκλιμάκωση μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία των ΗΠΑ και να ενισχύσει τη θέση της Τεχεράνης.

