Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι σε βάθος 68 μέτρων ύστερα από 19 ημέρες (vid)
Screen grab via X / @muge_dag70
Screen grab via X / @muge_dag70

25/08/2025 • 11:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι αρμόδιες τουρκικές Αρχές εντόπισαν σε βάθος 68 μέτρων το σώμα του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά, ύστερα από 19 ημέρες εντατικών ερευνών.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η σορός του αγνοούμενου Χαλίτ Γιουκάι, γνωστός επιχειρηματίας στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής ανασύρθηκε από βάθος 68 μέτρων, στην περιοχή όπου το σκάφος του, Graywolf, είχε ναυαγήσει και βρεθεί εν μέρει βυθισμένο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιουκάι είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα στις 4 Αυγούστου με το ιδιωτικό του σκάφος με προορισμό τη Μύκονο. Όταν χάθηκε η επικοινωνία, ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας. Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

 Η τοποθεσία που βρέθηκε η σορός προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.

Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να γίνει η διαδικασία με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Οι στρατιωτικοί δύτες θα έχουν τον συντονισμό της επιχείρησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

