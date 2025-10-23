Βρετανοί νομικοί αντιτίθενται σε ενδεχόμενο σχέδιο αύξησης φόρων στον προϋπολογισμό

Βρετανοί νομικοί επέκριναν το σενάριο ότι η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς ενδέχεται να αυξήσει τους φόρους στις εταιρικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως από δικηγόρους, λογιστές και οικογενειακούς γιατρούς, λέγοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα υπονόμευε το σχέδιό της για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, η εφημερίδα The Times ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Ριβς εξετάζει την επιβολή νέου φόρου σε άτομα που συμμετέχουν σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability Partnerships – LLP), προκειμένου να καλύψει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα έως και 30 δισ. λιρών (40,26 δισ. δολαρίων) στον προϋπολογισμό της, ο οποίος θα παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου.

Οι εταίροι σε LLP θεωρούνται προς το παρόν αυτοαπασχολούμενοι και δεν υπόκεινται σε εργοδοτικές εισφορές εθνικής ασφάλισης.

Έκθεση του think tank «Centre for the Analysis of Taxation» τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι η αλλαγή των κανόνων θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου 200.000 άτομα και να αποφέρει περίπου 1,9 δισ. λίρες σε φορολογικά έσοδα.

Ο Ντέιβιντ ΜακΝιλ, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων της Law Society of England and Wales, που εκπροσωπεί τους δικηγόρους, δήλωσε ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να πλήξει τον νομικό κλάδο, τον οποίο χαρακτήρισε ως κεντρικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.

«Οι δικηγορικές εταιρείες δεν λαμβάνουν τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις όπως άλλες επιχειρήσεις, αλλά τώρα καλούνται να πληρώσουν τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές», είπε.

«Πέραν τούτου, οι δικηγορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο νέων κανονιστικών επιβαρύνσεων και γραφειοκρατίας. Αυτό δεν έχει καμία λογική ως συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Ο Νταν Νίντλ από το Tax Policy Associates, οργανισμό που εργάζεται για τη βελτίωση της φορολογικής και νομικής πολιτικής, είπε ότι έχει αξία να εξεταστεί η αλλαγή του καθεστώτος των LLP.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξαίρεσης των οικογενειακών γιατρών από το σχέδιο, όπως ανέφερε η The Times, ότι εξετάζεται μέσω της εφαρμογής του μόνο στις LLP και όχι στις γενικές εταιρικές σχέσεις, θα ήταν σφάλμα.

«Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό λάθος, που θα δημιουργούσε αδικία και οικονομική στρέβλωση, και θα άνοιγε δρόμους για φοροαποφυγή», έγραψε στην ιστοσελίδα του.