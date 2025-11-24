Βρετανοί εργοδότες: Οι πολλαπλές μικρές αυξήσεις φόρων «σκοτώνουν» την ανάπτυξη

Η επικεφαλής της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης στη Βρετανία κάλεσε τη Δευτέρα τη Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ρέιβς να λάβει «δύσκολες αποφάσεις» στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι αγνοεί τις επιχειρήσεις σε ζητήματα όπως η επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Confederation of British Industry (CBI), Ρέιν Νιούτον-Σμιθ, ζήτησε από τη Ρέιβς να παρουσιάσει μία ή δύο μεγάλες αυξήσεις φόρων αντί για «θάνατο από χίλια μικρά φορολογικά μέτρα» που – όπως είπε – απειλούν την οικονομία.

«Αν η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα, αποδείξτε το – κάντε τις δύσκολες επιλογές», δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο του CBI. «Η βραχυπρόθεσμη πολιτική σκέψη οδηγεί μόνο σε μακροπρόθεσμη παρακμή… και αυτή η χώρα δεν αντέχει άλλη μια δεκαετία στασιμότητας».

«Η οικονομία έχει κολλήσει»

Η βρετανική οικονομία βρίσκεται σε ρυθμούς χαμηλής ανάπτυξης από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08 — μια κατάσταση που η Ρέιβς και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκαν να ανατρέψουν όταν το Εργατικό Κόμμα επανήλθε στην εξουσία το 2024.

Πέρυσι, η Ρέιβς είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα επαναλάμβανε το πρώτο της προϋπολογιστικό πακέτο, που είχε αυξήσει σημαντικά τις εισφορές των εργοδοτών. Ωστόσο, τώρα αναμένεται να προχωρήσει ξανά σε αυξήσεις φόρων δεκάδων δισ. λιρών, προκειμένου να παραμείνει εντός των στόχων για το δημόσιο χρέος και να αποφύγει αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες.

Παράλληλα, η Ρέιβς δεν αναμένεται να παραβιάσει την προεκλογική της δέσμευση για μη αύξηση του φόρου εισοδήματος, στρεφόμενη σε σειρά άλλων φορολογικών παρεμβάσεων.

Ένταση για τα εργασιακά δικαιώματα

Η Νιούτον-Σμιθ χαιρέτισε τα κυβερνητικά σχέδια για βιομηχανική πολιτική, εμπόριο και υποδομές, αλλά ζήτησε ουσιαστικό διάλογο με τις επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος και τις αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα.



«Η πραγματική μεταρρύθμιση απαιτεί συνεργασία — όχι κλειστές πόρτες», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά θα αυξήσουν το κόστος προσλήψεων και πως το 80% των εταιρειών θεωρεί ότι το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τα εργασιακά δικαιώματα κάνει δυσκολότερη την πρόσληψη προσωπικού. «Αυτά δεν είναι θεωρητικά ζητήματα. Είναι φρένο στην ανάπτυξη», σημείωσε.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται το νομοσχέδιο

Ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Πίτερ Κάιλ υπερασπίστηκε τις προτεινόμενες αλλαγές — οι οποίες προβλέπουν δικαιώματα από την πρώτη ημέρα πρόσληψης και προστασία για εργαζόμενους με «μηδενικές ώρες» συμβάσεις — διαβεβαιώνοντας ότι το πλαίσιο θα είναι «υπέρ εργαζομένων και υπέρ επιχειρήσεων».

Η συζήτηση επί των λεπτομερειών θα συνεχιστεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως είπε.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την ευελιξία στην εργασία και περιορίζει τις επιλογές των νέων για εποχιακή απασχόληση.

«Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο υπέρ των εργαζομένων - είναι υπέρ των συνδικάτων, κατά των επιχειρήσεων και κατά της ανάπτυξης», δήλωσε.