Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα απαιτεί από κάθε εργαζόμενο να κατέχει ψηφιακή ταυτότητα, στην πιο πρόσφατη προσπάθεια του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να αντιμετωπίσει τη παράνομη μετανάστευση και να μειώσει την απειλή από το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK.

Μιλώντας στη Σύνοδο Global Progress Action δίπλα σε ηγέτες του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ισλανδίας, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών, όπως και άλλες, υπήρξε «σφιγμένη» στο να συζητά τις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με τη μετανάστευση.

Αυτό, είπε, επέτρεψε σε κόμματα όπως το Reform UK να αποκτήσουν δημοτικότητα, αναγνωρίζοντας ότι το κόμμα του βετεράνου του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, πιθανόν να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο των Εργατικών στις επόμενες εκλογές, που αναμένονται το 2029.

«Γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνω ότι αυτή η κυβέρνηση θα καταστήσει υποχρεωτική, δωρεάν, ψηφιακή ταυτότητα για το δικαίωμα στην εργασία, έως το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου», δήλωσε.

Τα βρετανικά δεξιά κόμματα προκαλούν «τοξικό διχασμό»

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο… έχουμε μία δεξιά πρόταση που δεν είχαμε ποτέ ξανά σ’ αυτή τη χώρα… οπότε η μάχη της εποχής μας είναι ανάμεσα σε μια πατριωτική εθνική ανανέωση… και κάτι που μετατρέπεται σε έναν τοξικό διχασμό», είπε ο Στάρμερ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση είναι μία από τις κυριότερες ανησυχίες των Βρετανών ψηφοφόρων, μετά το κόστος ζωής. Ο Στάρμερ δέχεται έντονη πίεση να σταματήσει την παράνομη είσοδο ανθρώπων στη χώρα μέσω της Μάγχης με μικρές βάρκες από τη Γαλλία.

Ωστόσο, το νέο του σχέδιο δέχθηκε κριτική από πολιτικούς αντιπάλους.

«Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι όσοι ήδη παραβιάζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία θα αρχίσουν ξαφνικά να συμμορφώνονται, ή ότι οι ψηφιακές ταυτότητες θα έχουν οποιαδήποτε επίδραση στην παράνομη εργασία, που ευδοκιμεί με πληρωμές στο χέρι», δήλωσε εκπρόσωπος του Reform, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις.



Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η ψηφιακή ταυτότητα θα αποθηκεύεται στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών και θα αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο στους ελέγχους που πρέπει να κάνουν οι εργοδότες κατά την πρόσληψη προσωπικού.

Σταδιακά, θα χρησιμοποιείται επίσης για την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως παιδική φροντίδα, κοινωνική πρόνοια και φορολογικά αρχεία.

Οι ταυτότητες είναι σχετικά συνηθισμένες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η Βρετανία, η οποία έχει κακό ιστορικό στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, δήλωσε ότι θα βασιστεί στα καλύτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών ταυτοτήτων που χρησιμοποιούνται στην Εσθονία, τη Δανία, την Αυστραλία και την Ινδία για τον σχεδιασμό της.