Βρετανία: Ρεκόρ αντιδημοτικότητας για τον Στάρμερ - Υπόσχεται «μάχη» κατά της ακροδεξιάς

Ο Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε την Κυριακή να δώσει «μάχη» κατά της ακροδεξιάς, κατά την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου των Εργατικών στο Λίβερπουλ, που βρίσκει τον Βρετανό πρωθυπουργό σε νέο ρεκόρ αντιδημοτικότητας και απέναντι σε εσωκομματικές επικρίσεις.

Μόλις δεκαπέντε μήνες μετά τη νίκη του στις εκλογές και την είσοδό του στο νούμερο 10 της Ντάουνιγκ Στριτ, ο Στάρμερ έχει πολλούς πονοκεφάλους: Επιβράδυνση της οικονομίας, η ανεργία στο υψηλότερο ποσοστό εδώ και τέσσερα χρόνια, η παράτυπη μετανάστευση σπάει ρεκόρ και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK, συνεχίζει να αυξάνει σε δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του, ξεπερνώντας τους Εργατικούς κατά 12% σε δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύθηκε σήμερα, κεφαλαιοποιώντας τη δυσαρέσκεια μέρους της βρετανικής κοινωνίας απέναντι στη μετανάστευση.

«Έχουμε μπροστά μας τη μάχη της ζωής μας, πρέπει να δώσουμε μάχη κατά του Reform, πρέπει να τους νικήσουμε», δήλωσε σήμερα ο Εργατικός πρωθυπουργός μιλώντας στο BBC.

«Θέλουν να διαλύσουν αυτή τη χώρα», είπε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του ακροδεξιού κόμματος να αντικαταστήσει τις μόνιμες άδειες παραμονής για μετανάστες εκτός ΕΕ με βίζες που πρέπει να ανανεώνονται τακτικά «ρατσιστικό» και «ανήθικο».

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος θα απευθυνθεί σε μέλη του κόμματος την Τρίτη, σκοπεύει να παρουσιάσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2029, ως μια επιλογή μεταξύ της «πατριωτικής ανανέωσης» που ο ίδιος στηρίζει και του «τοξικού διχασμού» που στηρίζει το Reform UK.

Αλλά ορισμένοι αναρωτιούνται αν ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά από λίγους μήνες.

Ο λόγος; Τα πλήγματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Πέρα από αποχωρήσεις πολλών συμβούλων του, στις αρχές Σεπτεβρίου η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

Η Ρέινερ έγινε έτσι η όγδοη και η αποχώρηση υπουργού της κυβέρνησης Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

Σε μια ακόμη εξέλιξη που έφερε σε δύσκολη θέση τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Βρετανός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον παύθηκε από τα καθήκοντά του εξαιτίας των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Το συνέδριο στο Λίβερπουλ θα αποτελέσει μια ευκαιρία για μέλη του κόμματος «να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους κατά του Κιρ Στάρμερ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Στίβεν Φίλντινγκ.

«Έχει το κόμμα και τη χώρα εναντίον του», είπε, καθώς ο όχι και τόσο χαρισματικός ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ 10, κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία δημοτικότητας - 13% - για Βρετανό πρωθυπουργό από το 1977, ανέφερε σήμερα η Ipsos.

«Το να είσαι κυβερνών κόμμα σημαίνει να αντιμετωπίζεις την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα... να παίρνεις και να αναλαμβάνεις ευθύνες για δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε, παρόν στο συνέδριο, στηρίζοντάς τον «φίλο» του, Στάρμερ.

Ανατρέποντας τα δεδομένα

Σίγουρα, ο Στάρμερ έχει σημειώσει αναμφισβήτητες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, όπως η καλή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο συντονισμός της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την υποστήριξη της Ουκρανίας και η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η κυβέρνησή του θέλει να ενισχύσει περαιτέρω με μια συμφωνία για την κινητικότητα των νέων. Αλλά στο εσωτερικό, ο απολογισμός δεν έχει τις ίδιες δάφνες.

Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους την άνοιξη, η οποία τελικά ματαιώθηκε μετά από μια εξέγερση εντός του κόμματός του, και το πάγωμα των επιδοτήσεων θέρμανσης για τους συνταξιούχους, τροφοδότησαν την οργή των Βρετανών και της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών.

Και στο ζήτημα της μετανάστευσης, η σκληρή πολιτική και ρητορική των Εργατικών δεν φαίνεται να πείθει τους Βρετανούς και «κάνει πολλά μέλη του κόμματός του να αισθάνονται άβολα», τονίζει ο Φίλντινγκ.

Η ομιλία του Στάρμερ την Τρίτη «δεν θα είναι μια ομιλία τελευταίας ευκαιρίας» αλλά «μια κρίσιμη στιγμή» για να «καθορίσει με σαφήνεια το όραμά του για το μέλλον», κρίνει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πάτρικ Ντάιαμοντ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Ήδη, υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με τις φιλοδοξίες του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να αναλάβει τα ηνία του κόμματος.

Ο τελευταίος έχει καλέσει τον Στάρμερ να υιοθετήσει μια πιο αριστερή γραμμή και ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει εκκλήσεις από βουλευτές να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα, χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία που διαθέτει και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Εργατικό Κόμμα.

«Έχει ακόμα χρόνο να αλλάξει τα πράγματα», δήλωσε ο Ντάιαμοντ. Τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες τοπικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.

Εκτός αν τα μέλη των Εργατικών εκλέξουν τη Λούσι Πάουελ, η οποία πρόσφατα εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση, ως δεύτερη στην ιεραρχία του κόμματος τον Οκτώβριο, έναντι της υπουργού Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον, η οποία είναι γνωστό ότι πρόσκειται στον πρωθυπουργό. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί «ως ψήφος δυσπιστίας κατά του Στάρμερ», προειδοποιεί ο Φίλντινγκ.