Βρετανία: Πακέτο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να εισαγάγει ένα πακέτο 1.735,43 δισ. ευρώ για να επιταχύνει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον ποσού 14,78 δισ. ευρώ για ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι από την έναρξή του τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επιχορήγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει βοηθήσει περισσότερους από 35.000 οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό όχημα, μειώνοντας το αρχικό κόστος έως και 4.264,50 ευρώ, αναφέρει το Reuters.

Ο προϋπολογισμός, που κατατίθεται στις 26 Νοεμβρίου, αναμένεται επίσης να αποκαλύψει επιπλέον 227,44 εκατομμύρια ευρώ για την επιτάχυνση της εγκατάστασης σημείων φόρτισης σε όλη τη Βρετανία, ανέφερε η κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στόχου για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, η Βρετανία θέλει να καταργήσει σταδιακά τις πωλήσεις νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων έως το 2030. Ωστόσο, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έχει σταματήσει, με τους καταναλωτές να αναφέρουν το υψηλό αρχικό κόστος ως το κύριο εμπόδιο.

Το Συντηρητικό Κόμμα της αντιπολίτευσης επέκρινε την κίνηση. «Οι απλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξημένους φόρους και αυξανόμενο πληθωρισμό από τους Εργατικούς, ωστόσο η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η παροχή εκπτώσεων σε νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χόλντεν, επικεφαλής πολιτικής μεταφορών των Συντηρητικών.

Τα στοιχεία για τον μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος έδειξαν ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο (26,5%) των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Αύγουστο ήταν ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της ομάδας λόμπι αυτοκινήτων, της Εταιρείας Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Στοιχεία από τον ίδιο οργανισμό δείχνουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα κατέλαβαν μερίδιο 22,4% στην αγορά νέων αυτοκινήτων τους πρώτους 10 μήνες του έτους.

Σύμφωνα με την εντολή της βρετανικής κυβέρνησης για οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV), τουλάχιστον το 28% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται από κάθε κατασκευαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, πράγμα που γενικά σημαίνει αμιγώς ηλεκτρικά.

Η απαίτηση για την εντολή ZEV θα αυξάνεται κάθε χρόνο, φτάνοντας έως και το 80% το 2030.

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη ή ντίζελ θα απαγορευτούν από το 2030.

Καθώς ανακοίνωσε τα τελευταία της σχέδια, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα βοηθήσει επίσης τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την υποδομή φόρτισης στους τοπικούς δρόμους, ώστε να είναι ευκολότερο για όλους να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη φόρτιση.

Το κόστος της δημόσιας φόρτισης θα επανεξεταστεί, πρόσθεσε η κυβέρνηση, καθώς σημείωσε ότι η τιμή φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος δημόσια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αναφερει το Sky News.

«Η κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας για μηδενικές εκπομπές ρύπων και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε.