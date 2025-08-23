Βρετανία: Ο Νάιτζελ Φάρατζ υποσχέται «μαζικές απελάσεις» μεταναστών

Ο πρώην υποστηρικτής του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, παρουσίασε το Σάββατο τα σχέδιά του για «μαζικές απελάσεις» μεταναστών που έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά σκάφη, σε περίπτωση που το κόμμα του, Reform UK, σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της Βρετανίας.

Σε συνέντευξή του στους Times του Σαββάτου, ο Φάρατζ δήλωσε ότι θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και θα υπογράψει συμφωνίες με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες κορυφαίες χώρες προέλευσης για την επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών.

«Μπορούμε να είμαστε ευγενικοί με τους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε ευγενικοί με άλλες χώρες, ή μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί με άλλες χώρες... Θέλω να πω ότι ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ έχει αποδείξει αυτό το σημείο αρκετά περιεκτικά», δήλωσε ο Φάρατζ.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι οι αιτούντες άσυλο θα σκοτωθούν ή θα βασανιστούν αν σταλούν σε χώρες με κακό ιστορικό σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φάρατζ είπε ότι ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που πιστεύει ότι αποτελούν οι αιτούντες άσυλο για τους Βρετανούς.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για δεσποτικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορώ να είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στους δρόμους μας», είπε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές μικρής κλίμακας διαδηλώσεις έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε μερικούς μετανάστες για σεξουαλική επίθεση.

Ευρύτερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν το κοινό, ακριβώς πριν από την οικονομία, και το Reform UK –το οποίο κέρδισε πέντε έδρες στις γενικές εκλογές του περασμένου έτους – βρίσκεται στην κορυφή των πρόσφατων δημοσκοπήσεων για τις προθέσεις ψήφου.

Πέρυσι, 37.000 άτομα – κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία – έφτασαν στη Βρετανία από τη Γαλλία διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη. Ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά ένα τέταρτο σε σχέση με το 2023 και αντιπροσώπευε το 9% της καθαρής μετανάστευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, περίπου τα δύο τρίτα των ατόμων που φτάνουν με μικρά σκάφη και ζητούν άσυλο το αποκτούν, ενώ μόνο το 3% απελαύνεται.

Ο Φάρατζ τόνισε ότι θα καταργήσει το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο ή να προσβάλουν την απέλασή τους όσοι φτάνουν με μικρά σκάφη, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποσύροντας τη Βρετανία από τις συνθήκες για τους πρόσφυγες, επικαλούμενος κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

«Στόχος αυτής της νομοθεσίας είναι οι μαζικές απελάσεις», δήλωσε ο Φάρατζ, προσθέτοντας ότι η «τεράστια κρίση» που προκαλούν οι αιτούντες άσυλο τροφοδοτεί την οργή του κοινού.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Φάρατζ ήθελε να δημιουργήσει εγκαταστάσεις κράτησης για 24.000 μετανάστες σε αεροπορικές βάσεις, με κόστος 2,5 δισεκατομμύρια λίρες (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια), και να πραγματοποιεί πέντε πτήσεις απέλασης την ημέρα, με συνολικό αριθμό απελαθέντων να φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες.