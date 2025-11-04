Βρετανία: Νέο ποινικό αδίκημα απαγορεύει διαδηλώσεις έξω από σπίτια αξιωματούχων και δικαστών

Η Βρετανία θα εισαγάγει ένα νέο ποινικό αδίκημα που απαγορεύει τις διαδηλώσεις έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων, δικαστών και τοπικών συμβούλων, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών να περιοριστεί η παρενόχληση και ο εκφοβισμός στην πολιτική.

Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση, η αστυνομία θα αποκτήσει εξουσίες να σταματά τις διαδηλώσεις που στοχεύουν στην επηρεασμό αξιωματούχων στις δημόσιες αρμοδιότητές τους ή στην προσωπική τους ζωή, όπως δήλωσε η κυβέρνηση την Τρίτη. Όσοι καταδικαστούν μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι μηνών.

«Το επίπεδο κατάχρησης που αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν στην πολιτική της Βρετανίας είναι πραγματικά σοκαριστικό - αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας», δήλωσε ο υπουργός Ασφαλείας, Νταν Τζάρβις, σε ανακοίνωσή του. «Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική χωρίς να φοβούνται για την ασφάλειά τους ή των οικογενειών τους».

Μια κοινοβουλευτική έρευνα διαπίστωσε ότι το 96% των Βρετανών βουλευτών είχαν βιώσει παρενόχληση, ενώ ένα ανεξάρτητο όργανο που εποπτεύει τις εκλογές στη Βρετανία ανέφερε ότι πάνω από τους μισούς υποψηφίους στις τελευταίες γενικές εκλογές δέχθηκαν απειλές ή εκφοβισμό.

Πριν από τις εκλογές του περασμένου έτους, ο νυν πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, είχε βρεθεί στόχος, όταν ακτιβιστές υπέρ των Παλαιστινίων άφησαν παιδικά παπούτσια και ένα πανό έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο, καλώντας τον να υποστηρίξει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Το 2023, ο τότε πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, αντιμετώπισε διαδηλώσεις από ακτιβιστές για το κλίμα έξω από τα σπίτια του στο Λονδίνο και το Βόρειο Γιορκσάιρ.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα εισαγάγει επίσης νέα αδικήματα που στοχεύουν σε τακτικές διαμαρτυρίας, όπως απαγορεύσεις αναρρίχησης σε πολεμικά μνημεία, χρήση φωτοβολίδων ή πυροτεχνημάτων και κάλυψη προσώπου για απόκρυψη ταυτότητας σε καθορισμένες ζώνες διαδηλώσεων.

Οι υπουργοί δηλώνουν ότι τα μέτρα έχουν στόχο την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ενώ οι επικριτές προειδοποιούν ότι μπορεί να περιορίσουν περαιτέρω το δικαίωμα στη διαδήλωση.

Το Νομοσχέδιο για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία στο κοινοβούλιο και αναμένεται να λάβει τη βασιλική έγκριση τον επόμενο χρόνο.