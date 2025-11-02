Βρετανία: «Μεμονωμένο περιστατικό» η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο κοντά στο Κέιμπριτζ

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χέιλι, δήλωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο το Σάββατο κοντά στο Κέιμπριτζ στην ανατολική Αγγλία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό εννέα ατόμων, ήταν «μεμονωμένη επίθεση».

«Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, μεμονωμένη επίθεση», δήλωσε ο Χέιλι στο Sky News την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται πως δύο άνδρες συνελήφθησαν από ένοπλους αστυνομικούς το Σάββατο το βράδυ, μετά την έκτακτη στάση του τρένου στο Χάντινγκτον, στο Κέμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, λόγω αναφορών για πολλαπλά μαχαιρώματα στο τρένο.

Δέκα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εννέα από τα οποία έχουν υποστεί τραυματισμούς που θεωρούνται απειλητικοί για τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.