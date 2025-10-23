Βρετανία: Ισραηλινός καθηγητής πανεπιστημίου δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του

Ένας καθηγητής οικονομικών στο City University του Λονδίνου δήλωσε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι χθες μασκοφόροι διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα διδασκαλίας του, απειλώντας να τον αποκεφαλίσουν και φωνάζοντας κατηγορίες ότι είναι «εγκληματίας πολέμου» και «ναζί».

«Ήρθαν κατευθείαν προς το μέρος μου και μου φώναζαν κατάμουτρα», δήλωσε ο Μάικλ Μπεν-Γκαντ στο Sky News. «Ένας από αυτούς με απείλησε ότι θα μου κόψει το κεφάλι».

Ο Μπεν-Γκαντ, ο οποίος υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό τη δεκαετία του 1980 και έχει δεσμούς με ισραηλινά πανεπιστήμια, δήλωσε ότι έχει στοχοποιηθεί από μια αντι-ισραηλινή ομάδα που ονομάζεται City Action for Palestine, η οποία απαιτεί την απόλυσή του.

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί την παρενόχληση του προσωπικού και των φοιτητών του και ότι ο Μπεν-Γκαντέχει την πλήρη υποστήριξη του πανεπιστημίου και της ανώτερης διοικητικής του ομάδας.

Ο Μπεν-Γκαντ αρνήθηκε επίσης να υποχωρήσει. «Επιμένω να συνεχίσω τα καθήκοντά μου. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να μην περιμένουν τίποτα λιγότερο από μένα», δήλωσε στο Sky News.

Ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερα από 1.500 αντισημιτικά περιστατικά καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Community Security Trust, η οποία παρέχει ασφάλεια σε εβραϊκές οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος.