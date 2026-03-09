Βρετανία: Επαφές της κυβέρνησης Στάρμερ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Η βρετανική κυβέρνηση έχει συνομιλίες με τους διεθνείς εταίρους της και την κεντρική της τράπεζα για να αξιολογήσει τρόπους περιορισμού της οικονομικής ζημίας από την κλιμακούμενη κρίση στο Ιράν απευθύνοντας προειδοποίηση ότι όσο περισσότερο διαρκεί αυτή τόσο χειρότερη θα είναι η κατάσταση.

Τα κόστη δανεισμού της χώρας έχουν γιγαντωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από δέκα ημέρες--σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ--καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που έχουν εκτιναχθεί στα ύψη θα οδηγήσουν σε άνοδο τον ήδη υψηλό πληθωρισμό.

Αυτό αυξάνει επίσης τον κίνδυνο νέας κυβερνητικής παρέμβασης για να απορροφήσει τους κραδασμούς από το οικονομικό πλήγμα, μια εν δυνάμει μεγάλη πρόκληση για την ήδη καθόλου δημοφιλή κυβέρνηση, η οποία έχει περιορισμένο χώρο για αύξηση των δαπανών.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στη διάρκεια σημερινής εκδήλωσης στο Λονδίνο ότι θέλει οι πολίτες να γνωρίζουν πως η κυβέρνηση εργάζεται ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

"Αυτό που κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τον κίνδυνο, να συνεργαζόμαστε με άλλους για να τον μειώσουμε", δήλωσε ο Στάρμερ.

"Η υπουργός Οικονομικών βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τράπεζα της Αγγλίας καθημερινά για να διασφαλίσει ότι ελέγχουμε την κατάσταση, στις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά", είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με τους διεθνείς εταίρους της για τον τρόπο μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο λαό της Βρετανίας και ότι το Λονδίνο επιθυμεί να αναζητήσει τρόπο αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Γνωρίζω απολύτως ότι οι πολίτες θα ανησυχούν για τους λογαριασμούς τους δεδομένης της αύξησης στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σημείωσε ο Στάρμερ, αλλά επισήμανε ότι για τους καταναλωτές υπάρχει πλαφόν στην τιμή της ενέργειας που θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο.

Επιπλέον, ο Στάρμερ εξήγησε ότι η οικονομία της χώρας είναι περισσότερο ανθεκτική αυτή τη φορά σε σχέση με το προηγούμενο ενεργειακό σοκ, όταν η Ρωσία ξεκίνησε τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία.